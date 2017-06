Elis Pavaje, cel mai mare producator local de pavele, pavaje si borduri din Romania, se afla in plin proces de constructie si testate a celei de-a treia facilitati de productie pe care o va avea in Romania, in zona Moldovei, investitie demarata la finalul anului trecut si care ar urma sa creasca productia companiei din Alba la peste 15.000 mp de pavele pe zi.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Emil Gota, directorul executiv al Elis Pavaje, sustine ca investitia in viitoarea facilitate de productie se afla in plina desfasurare si se arata optimist in ceea ce priveste performantele financiare pe care aceasta le va genera.

“In luna iulie, cel tarziu in august, vor iesi pe poarta fabricii primele modele de pavele, iar viitoarea fabrica din localitatea Secuienii Noi (jud. Neamt) va dispune de cea mai mare si mai moderna capacitate de productie instalata in Romania. (…) Investitia ne va permite sa ne diversificam portofoliul, cat si sa asiguram livrari mai bune in zona de Est a tarii. Sunt increzator in aceasta investitie, iar estimarile mele arata ca anul acesta business-ul va trece de pragul de 40 de milioane de euro”, a spus Emi Gota (foto mai jos), pentru wall-street.ro.

Investitia in noua facilitate de productie vine in conditiile in care cererea de solutii prefabricate din beton, cum este cazul pavelelor, bordurilor, rigolelor sau boltari, a inregistrat cresteri importante. In plus, viitoarea fabrica din judetul Neamt ar urma sa deserveasca si mai bine din punct de vedere geografic, celelalte doua fabrici Elis fiind situate in judetele Alba si Prahova.