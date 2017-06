New Europe Property Investments (NEPI), unul dintre cei mai dinamici investitori si dezvoltatori imobiliari de retail din Romania si din Europa Centrala si de Est, pregateste deschiderea Shopping City Ramnicu Valcea la finalul acestui an, o investitie de 40 de milioane de euro care isi doreste sa devina principala destinatie de shopping si petrecere a timpului liber din regiunea de sud-vest a tarii.

Inaugurarea centrului comercial din Ramnicu Valcea vine dupa deschiderea Shopping City Timisoara si Shopping City Piatra-Neamt din 2016.

Cu o suprafata inchiriabila de 27.900 de metri patrati, Shopping City Ramnicu Valcea este un proiect care va avea un impact pozitiv asupra peisajului regional de retail, aducand valcenilor una dintre cele mai moderne destinatii de shopping si petrecere a timpului liber din judet. Centrul va include branduri internationale, unele dintre acestea urmand sa fie inaugurate in premiera in regiune. Printre chiriasii centrului comercial se numara deja unul dintre cei mai mari retaileri de electronice si electrocasnice din Romania, reprezentante ale unuia dintre cei mai mari retaileri internationali de fashion si un hipermarket Carrefour.

Shopping City Ramnicu Valcea va dispune de aproximativ 14.000 de metri patrati de branduri de fashion, o suprafata pentru hipermarket si servicii de 10.000 de metri patrati si una de 3.000 de mp pentru zona de restaurante si divertisment.

Shopping City Ramnicu Valcea completeaza oferta de divertisment cu un cinematograf modern multiplex, dotat cu 6 sali, dar si cu o gama variata de restaurante si locatii fast food, sali de bowling, biliard, loc de joaca pentru copii, cazino si o terasa de peste 350 de metri patrati, cu vedere spre raul Olt.

Pozitionat pe malul raului Olt, Shopping City Ramnicu Valcea va fi construit pe un teren de aproximativ 12 hectare, iar la finalizarea dezvoltarii sale de anul acesta, le va oferi vizitatorilor o parcare de 900 de locuri, dispusa pe un nivel.

NEPI este un grup de investitii si dezvoltar, infiintat in anul 2007 pentru a achizitiona, a dezvolta si a gestiona cele mai importante proprietati pe zona de retail din tarile emergente ale Uniunii Europene, cu potential de crestere pe termen lung. De-a lungul timpului, Grupul NEPI si-a consolidat un portofoliu solid de proprietati si a dezvoltat, in mod constant, proiecte numeroase in Romania, Serbia, Slovacia, Croatia si Cehia.

Din portofoliul NEPI fac parte proiectele Mega Mall, Promenada Mall, Vulcan Value Center, Shopping City Timisoara, City Park Constanta, Ploiesti Shopping City, Braila Mall, Galati Shopping City, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva si alte centre comerciale in intreaga tara, dar si in Serbia, Slovacia, Croatia si Cehia. NEPI detine si cladirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView, Aviatorilor 8 in Bucuresti, City Business Centre in Timisoara si The Office in Cluj.