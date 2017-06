World Class Romania, cel mai mare operator prezent pe piata locala de fitness, a achizitionat clubul Pure Health & Fitness, cunoscut anterior si sub denumirea de Pure Jatomi, situat in centrul comercial AFI Palace Cotroceni din Capitala.

Achizitia marcheaza continuarea procesului de extindere a retelei de centre de fitness World Class Romania, care a ajuns la 22 de cluburi in Bucuresti si la 31 la nivel national, deservind peste 55.000 de membri.

Cu o suprafata totala de peste 1.800 de metri patrati, World Class AFI Cotroceni pune la dispozitia clientilor un studio de aerobic si unul de cycling, precum si zone de functional training. Clubul va intra in perioada urmatoare intr-un proces de rebranding, iar membrii vor avea acces la reteaua extinsa incepand cu data de 14 iunie.

World Class AFI Cotroceni va fi inclus in categoria de abonament Bronze. Abonamentele la clubul Pure Health & Fitness, care sunt inca active, devin locale (categoria Basic), oferind access doar la World Class AFI Cotroceni, membrii avand optiunea de upgrade la oricare dintre nivelurile superioare.

World Class, cel mai mare lant de sali de fitness si aerobic din Romania, a inregistrat la nivelul anului trecut afaceri de circa 20 de milioane de euro, cu cele 31 de centre disponibile la finele anului 2016 la nivel national.

World Class Romania a investit mai mult de cinci milioane de euro in inaugurarea a trei cluburi noi si modernizarea a noua centre de fitness dintre cele existente in cursul anului trecut. Tot anul trecut, compania a achizitionat Club Moving, extinzand astfel portofoliul de cluburi si ajungand la un total de 31 de centre de health&fitness in Romania.

In anul 2017, compania se va concentra pe consolidarea rezultatelor inregistrate in anul precedent si estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 10%.

World Class este prezent pe piata locala din 2000. Principalii concurenti ai World Class la nivel local sunt Pescariu Sports & Spa, centrele de fitness de proximitate, precum si serviciul 7Card, care ofera posibilitatea clientilor sa acceseze peste 200 de sali din tara pe baza unui singur abonament.