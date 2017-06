Este cea mai mare emisiune de obligatiuni de catre o companie care activeaza in Romania, tranzactia reconfirmand valoarea brandului Globalworth si generand incredere si un interes sporit al investitorilor in Romania si in piata locala de real-estate, se arata intr-un comunicat de presa.

Compania a solicitat admiterea bondurilor pe Lista oficiala a Bursei irlandeze si tranzactionarea pe piata reglementata. Titlurile au fost evaluate la BB + / stabil de catre Standard & Poor's si Ba2 / stabil de catre Moody's.

Fondurile atrase prin emisiunea de obligatiuni vor fi folosite pentru achitarea unor datorii ale companiei, dar si in scopuri corporative generale.

Companiile Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc si UBS Limited au avut calitatea de brokeri iar BT Capital Partners S.A. si Rand Merchant Bank, o divizie a FirstRand Bank Limited (filiala din Londra), au fost co-manageri.

Ne bucura interesul puternic pe care investitorii internationali l-au aratat fata de tranzactia noastra inaugurala cu Eurobonduri, o emisiune de obligatiuni de referinta pentru o companie de investitii in real-estate care activeaza in Europa Centrala si de Est. Aceasta tranzactie simplifica mult structura datoriei noastre si reduce semnificativ costul mediu al datoriei, permitandu-ne in acelasi timp sa ne intarim pozitia astfel incat sa trecem la urmatorul nivel de dezvoltare nu doar in Romania, ci si in Europa Centrala si de Est si mai ales in Polonia Dimitris Raptis, Deputy CEO si director de Investitii la Globalworth

Compania Globalworth Real Estate Investments Limited este cel mai mare investitor in cladiri de birouri din Romania, fiind infiintata in anul 2013. In prezent, compania detine un portofoliu in valoare de circa 1,1 miliarde de euro, cladiri certificate clasa “A”, si se concentreaza asupra valorificarii oportunitatilor de investitii in Romania si in Europa. Printre asset-urile companiei se numara Globalworth Tower, Green Court A si B, TCI, Unicredit HQ, Globalworth Plaza, Upground Towers. Actiunile companiei au fost acceptate la tranzactionarea pe piata bursiera de la Londra (AIM) in iulie 2013.

