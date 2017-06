Investitia in fiecare dintre cele trei magazine s-a ridicat la aproximativ 600.000 euro si, odata cu aceste noi redeschideri, reteaua Praktiker Romania a ajuns la un numar de 11 magazine modernizate, se arata intr-un comunicat de presa.

Procesul de modernizare a magazinelor a presupus, printre altele, introducerea unor game noi de produse si o noua strategie de merchandising, care sa fluidizeze procesul de alegere si achizitie.

Tirgu Mures, Satu Mare si Brasov sunt trei dintre orasele cheie in care suntem prezenti cu unitati de vanzare Praktiker. De aceea, mi-am dorit sa finalizam cat mai curand lucrarile de modernizare si aici, pentru a le oferi si clientilor nostri din aceste orase o experienta imbunatatita la cumparaturi, asa cum se intampla deja in celelalte magazine Praktiker remodelate anul acesta si anul trecut. Odata cu aceste trei redeschideri, incheiem prima etapa a modernizarilor de anul acesta, urmand sa reluam lucrarile din toamna pentru ca, pana la finalul anului 2017, sa ajungem la 20 de magazine remodelate si redeschise Omer Susli, proprietar Praktiker Romania

Praktiker Romania le aduce clientilor din Tirgu Mures, Satu Mare si Brasov taloane cu premii garantate, dar si numeroase promotii la nivel national care ii vor ajuta pe cumparatori sa se pregateasca pentru sezonul cald.

In Romania, Praktiker este cel mai cunoscut brand din piata de DIY, cu un nivel de notorietate de peste 98%. In prezent, compania are 27 de magazine in 23 de orase din tara. Oferta Praktiker Romania cuprinde peste 40.000 de produse, incluzand: decoratiuni pentru interior si exterior, produse de gradinarit si materiale de amenajari, produse sanitare, mobila, electronice si electrocasnice. In plus, magazinul online www.praktiker.ro pune la dispozitia clientilor din toata tara o varietate de peste 20.000 de produse.

In prezent, Praktiker are implementate programe de fidelizare cu avantaje, customizate pentru cele trei mari categorii de clienti, consumatori finali - cardul de client fidel -, client profesionist - mester card -, si clientii Business to Business. Aceste programe permit clientilor sa beneficieze de avantaje pentru cumparaturile de la Praktiker.