In multe locuri din intreaga lume, cu 664.000 dolari iti pot cumpara o locuinta la cele mai inalte standarde de calitate. Inclusiv in Romania, la acesti bani, gasesti cu siguranta o vila de lux in centrul Capitalei sau imprejurimi. Insa, in Hong Kong, aflat intr-o perioada de frenezie a pietei imobiliare, poti cumpara o placa de beton, de 6 metri lungime si 4 metri latime, pentru a-ti parca masina de lux, scrie The New York Times.