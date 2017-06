Impact Developer & Contrator, dezvoltatorul proiectului rezidential Greenfield, are in plan achizitia unui teren de 22.000 metri patrati in Capitala pentru constructia unui ansamblu de locuinte, in cadrul unei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, in baza careia a fost achitata suma de 1,1 milioane de euro. Procesul de achizitie ar trebui finalizat in ultima parte a lunii iulie 2017, potrivit companiei.