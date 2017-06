Romanii s-au “emancipat” si au inceput sa ceara si sa sa aloce tot mai multe resurse pentru utilarea caselor in care locuiesc, astfel ca au ajuns sa achizitioneze case ori apartamente pe care le doteaza cu unitati tehnologizate de siguranta la intrarea in locuinte, sume ce pot ajunge si chiar depasi 7.000 de euro pentru o singura unitate.

Producatorul de usi si ferestre Pinum, unul dintre cei mai mari jucatori prezenti pe plan local, spune ca romanii au inceput sa acorde o importanta tot mai mare solutiilor de acces in locuinta tot mai securizate si tehnologizate si cumpara inclusiv unitati al caror pret poate depasi suma de achizitie o poate depasi pe cea a unui automobil nou Dacia Logan, cumparat prin intermediul programului “Rabla”.

“Dezvoltatorii aloca nivele diferite de preturi pentru astfel de solutii. Sunt proiecte foarte scumpe care folosesc produse foarte scumpe, dar si proiecte foarte scumpe care apeleaza solutii foarte ieftine. Suntem implicati in foarte multe proiecte, in Bucuresti 70% din proiectele imobiliare utilizand solutii de usi si ferestre Pinum. O valoare medie platita de un dezvoltator imobiliar pentru o usa se ridica la circa 100 de euro, in timp ce pentru un client persoana fizica valoarea medie platita urca la 170-200 de euro pentru o astfel de unitate. (…) Exista insa si clienti exigenti, care aloca doar pentru o usa de acces in interiorul locuintei sume de peste 7.000 de euro”, spune Francesco Curcio (foto cover), director executiv in cadrul Pinum Doors & Windows, intr-un interviu acordat wall-street.ro.