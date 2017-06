Electric Plus, companie specializata in productia de solutii cu geam termopan prin brandul Barrier, pregateste investitii de 10 milioane de euro intr-o noua linie de productie si planuieste extinderea activitatii din judetul Bacau cu o noua cladire de birouri.

Odata cu cresterea cererii din piata, Electric Plus mizeaza si pe o evolutie a vanzarilor la nivel local, estimarile companiei indicand un plus de 35% al business-ului, la peste 30 milioane de euro in acest an.

„Vom investi aproximativ 10 milioane de euro intr-o noua capacitate de productie pentru PVC, aluminiu, pachet geam termoizolant, foliere profile si inca o cladire de birouri dotata cu o sala de mese la standarde europene. Proiectul va fi demarat in septembrie 2017 si va fi terminat in aproximativ 12 luni. Noile unitati de productie si cladirea de birouri vor fi amplasate pe o suprafata de 50.000 metri patrati. Cu aceasta capacitate de productie se va dubla numarul de angajati ai Electric Plus, la peste 1.200”, a declarat Adrian Garmacea (foto cover), directorul general Electric Plus SRL.

Compania Electric Plus a inregistrat o cifra de afaceri de peste 23 milioane de euro in anul 2016, brandul sau Barrier fiind in crestere cu 36% fata de 2015. Compania a facut in 2016 investitii de aproximativ 1,1 milioane de euro.