Achizitia pachetului majoritar al Depaco de catre Teraplast creeaza noi orizonturi pentru business-ul fondat de catre antreprenorul roman Dragos Irimescu, astfel ca un plan de dezvoltare al companiei urmeaza sa fie pus la punct pentru o noua etapa in care producatorul de acoperisuri metalice va intra.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Dragos Irimescu, fondatorul companiei Depaco si Valeriu Irimescu, fiul antreprenorului roman, actualul director executiv al companiei, au vorbit despre planurile Depaco cu brandul Wetterbest la nivel local, ce provocari au cei doi in fata si cum vad dezvoltarea companiei si a pietei de invelitori metalice in anii urmatori.

“Nu avem un calendar stabilit in privinta urmatorilor pasi, insa lucrurile pentru companie merg in continuare ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Ne-am dezvoltat dupa strategia noastra, iar achizitia de catre grupul Teraplast apare ca un sprijin. Am inceput deja sa comercializam produse ale Terasteel, iar prin intermediul logisticii companiei si echipei de vanzari ne vom consolida pozitia local, cat mai ales la nivel international”, spune Dragos Irimescu (foto mai jos).