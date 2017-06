Un numar de 242 de companii cu activitate in domeniul constructiilor ruleaza afaceri anuale de peste 10 milioane de euro, in timp ce 22.699 sunt inregistrate ca neavand activitate pe parcursul ultimului an, o statistica sumbra care arata ca antreprenoriatul local in constructii se afla in cea mai mare criza din ultimii 10 ani, potrivit unei analize a companiei Coface, specializata in servicii integrate de management al creantelor comerciale.

Statistica este cu atat mai ingrijoratoare cu cat peste 65.000 de companii cu activitate in domeniul constructiilor sunt inregistrate la nivel local, 35% dintre acestea fiind lipsite de activitate.

Cea mai mare pondere a companiilor cu activitate din domeniul constructiilor se afla in randul business-urilor cu afaceri intre 0 – 100.000 de euro anual, 45% dintre companii fiind situate in aceasta categorie. Din datele Coface, circa 30.000 de afaceri sunt inscrise in aceasta categorie, cea mai mare parte a business-urilor (13.390) avand activitate in lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

Statistica mai arata ca aproximativ jumatate din companiile cu activitate in acest sector au drept specializare lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (30.445), fiind urmate de companiile cu activitate in lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (6.996), in timp ce 6.394 de companii au ca activitate alte specializari in domeniul constructiilor.