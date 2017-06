Unul din cinci romani a inceput sa opteze pentru ferestre si solutii din aluminiu pentru accesul in diferite spatiu, in detrimentul popularelor ferestre din PVC, tot mai multi romani fiind din ce in ce mai informati in privinta viitoarelor achizitii, potrivit Reynaers Aluminium, unul dintre cei mai importanti producatori de materiale de constructii de profil la nivel local.

Avantul pietei rezidentiale din ultimii ani, cat si investitiile in proiecte comerciale (mall-uri, proiecte de birouri etc.) au impulsionat vanzarile de noi solutii pe piata din Romania, una dominata in ultimii ani de solutiile din PVC, cunoscuta publicului larg si sub denumirea de “termopane”.

Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Daniel Popa (foto cover), country manager al Reynaers Aluminium, sustine ca piata ferestrelor si a solutiilor de acces s-a schimbat intr-un ritm accelerat in ultimii ani, iar romanii au inceput sa isi diversifice optiunile in alegerea materialelor de constructii utilizate.

“Ultimii ani au adus schimbari majore in perceptia celor care isi construiesc locuinte, calitatea fiind acum pe primul loc in alegerea materialelor si nu pretul, cum se practica in urma cu cativa ani. Astfel, in ceea ce priveste tamplaria aleasa, 1 din 5 romani care au in dezvoltare o locuinta opteaza pentru aluminiu, in detrimentul celei din PVC. Romanii au inceput sa fie din ce in ce mai interesati de achizitia unor solutii mai performante, iar daca ne gandim ca durata de viata a unei cladiri este de pana la 50 de ani realizam ca cea mai mare parte a costurilor tin de intretinerea ei. Investitorii au constientizat aceste cheltuieli si in consecinta iau decizia de a investi in materiale cu eficienta ridicata atat din punct de vedere al fiabilitatii cat si din punct de vedere energetic”, a declarat Daniel Popa, pentru wall-street.ro.