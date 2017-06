Prin biroul din Bucuresti, in care lucreaza aproximativ 400 de angajati in trei schimburi, Amoma ofera suport clientilor in limbi de circulatie mondiala, precum engleza, franceza, spaniola sau italiana, dar si in limbi exotice.

Totodata, in Bucuresti se afla si centrul de dezvoltare al platformei cu sediul central in Geneva, Elvetia.

Amoma isi are in prezent sediul intr-o cladire din zona Pipera-Tunari si a ales sa se mute in Globalworth Plaza pentru a imbunatati conditiile de lucru si accesul angajatilor, data fiind proximitatea cladirii fata de statia de metrou Aurel Vlaicu.

Tranzactia a fost intermediata de firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

Noul sediu, care va fi situat la etajele 2 si 3 ale cladirii, dispune si de o terasa de circa 1.000 de metri patrati care va fi amenajata pentru a imbunatati experienta de lucru si confortul angajatilor. Totodata, Amoma a rezervat si un al treilea etaj in cladirea detinuta de grupul Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Bucuresti, in conditiile in care compania intentioneaza sa isi mareasca echipa pana la 600 de angajati.

„Amoma este unul dintre angajatorii dinamici din Bucuresti, care au sesizat importanta tot mai ridicata a sediului in procesul de recrutare si retentie a angajatilor. In 2013, compania avea circa 150 de angajati intr-un sediu de 700 de metri patrati de pe strada Putul lui Zamfir. Ulterior, compania s-a extins intr-un spatiu mai generos din zona Pipera-Tunari, iar acum compania a optat pentru un birou in cea mai dinamica zona de business a Bucurestiului, cu acces facil la metrou si o gama larga de servicii si facilitati in imediata apropiere”, a declarat Eduard Turcoman (foto mai sus), senior broker al departamentului office din cadrul Cushman & Wakefield Echinox.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari firme de consultanta imobiliara de pe piata locala, activand in toate segmentele pietei imobiliare. Departamentul de birouri al companiei a inchiriat de la inceputul anului spatii cu o suprafata cumulata de peste 30.000 de metri patrati in cladiri de birouri din Bucuresti si din tara.

Cushman & Wakefield Echinox concureaza pe piata serviciilor de consultanta imobiliara cu nume precum CBRE, Coldwell Banker, JLL, Colliers, Knight Frank sau ESOP Consulting.