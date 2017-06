AdePlast, unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, a investit peste 10 milioane de euro in dotarea companiei cu silozuri mobile pe care constructorii le pot folosi direct pe santier, in ideea de a limita pierderile generate de timp si bani, rezultatul fiind cresterea productivitatii in activitatea desfasurata.

In prima parte a acestui an, piata constructiilor a continuat intr-un ritm accelerat profesionalizarea, vanzarile de mortare uscate la silozul mobil aproape dublandu-se, arata datele AdePlast, companie care a livrat in primele cinci luni ale anului aproape 550 de silozuri cu mortare uscate, catre toate zonele tarii.

“Constructorii au inteles ca se lucreaza mai eficient cu mortarele uscate in siloz, ca munca la lopata nu mai tine pasul cu timpurile. Unul dintre argumente este reducerea numarului de oameni de care este nevoie pe santier, iar noi trecem printr-o criza a fortei de lucru. Interesant este ca acesta, pana in prezent, aproape ca am reusit sa dublam numarul silozurilor”, a declarat Marcel Barbut, proprietar al AdePlast.

Investitii de peste 10 mil. euro in tehnologia silozurilor mobile

Investitiile AdePlast in flota pentru transportul silozurilor, pentru alimentarea lor si in silozuri au anticipat deschiderea constructorilor la acest tip de ”ambalaj”. Inca din 2008 producatorul de mortare uscate, vopsele si polistiren (EPS) a investit intr-un parc de silozuri mobile, insa constructorii, chiar si din santiere medii si mari, situate in zone urbane, prefereau achizitia de mortare uscate si adezivi la sac.

Astazi, tot mai multe santiere din Bucuresti si Ilfov cumpara mortare uscate la siloz, dar livrarile la siloz sunt mari si in Cluj, Iasi, sau Brasov, Sibiu, Maramures etc.

“Detinem o flota de peste 20 camioane la care se pot cala silozurile cu mortare sau care pot efectua reumplerea acestora. Toate acestea, alaturi de efortul de a achizitiona intregul echipament auxiliar pentru folosirea unui siloz, pe care il punem la dispozitia constructorului, au necesitat de-a lungul timpului investitii de peste 10 milioane de euro. Acum eforul investitional da roade!”, a punctat Marcel Barbut.

AdePlast: Silozul mobil creste de sapte ori productiviatea pe santier

Cu ajutorul unui siloz, productivitatea creste cu cinci pana la sapte ori, se elimina pierderile sau furturile de material. Acest lucru inseamna beneficii pentru constructori si bani mai multi pentru dezvoltatori, precum si un timp mai redus pana la finalizarea proiectelor.

In ceea ce priveste evolutia generala a companiei in prima jumatate a anului, Marcel Barbut explica: “Anul acesta a inceput greu. Vremea nu a ajutat deloc sectorul constructiilor, insa lucrurile si-au revenit pe parcurs, iar piata este pe un puternic trend ascendent. La AdePlast am urmat acest trend, completat si de eforturile echipei la nivel national, astfel ca estimam pentru prima jumatate a anului o crestere de doua cifre”, a mai adaugat antreprenorul roman.

AdePlast este unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, o piata pe care mai concureaza cu nume precum Henkel (Ceresit), Baumit, Duraziv, precum si alte companii de profil cu activitate la nivel local.