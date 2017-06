Odata cu schimbarea Guvernului, a fost modificat si Programul de Guvernare pentru perioada 2017-2020, prin aparitia unor taxe si impozite noi sau marite. In acelasi timp, a disparut din Programul de Guvernare si mentiunea cu privire la cota 0 de TVA la vanzarea de locuinte, iar in locul acesteia, Guvernul Tudose propune mentinerea cotei 5 de TVA pentru vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120 mp).

Propozitia "Vom extinde cota 0% de TVA pentru vanzarea de locuinte, publicitate si pentru inputuri in agricultura, incepand cu 1 martie 2017", din Programul de Guvernare al Guvernului Grindeanu a fost inlocuita cu "Vom extinde cota 5 de TVA pentru vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120 mp), si pentru inputuri in agricultura, incepand cu 1 ianuarie 2018", odata cu instalarea Guvernului Tudose.

Cu toate acestea, proprunerea de TVA zero nu a depasit nivelul de discutii, in perioada Guvernului Grindeanu, avand mai degraba un impact asupra cumparatorilor de locuinte in sensul amanzarii achizitiei. Ideea aplicarii unei cote de TVA de 0% pentru livrarea locuintelor, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre persoane fizice, in scopul facilitarii accesului populatiei la o locuinta fara suportarea TVA, ar fi incalcat Directiva europeana 2006/112 care reglementeaza sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.

Potrivit acesteia, statele membre pot aplica cel mult doua cote reduse de TVA si acestea nu pot fi mai mici de 5%. Cota redusa de TVA de 5% se aplica si pana acum pentru locuintele care au o suprafata utila de maxim 120 mp, exclusiv anexele gospodaresti. Valoarea lor - inclusiv a terenului pe care sunt construite - nu trebuie sa depaseasca suma de 450.000 lei (fara TVA).

De asemenea, in noul Program de Guvernare se mentioneaza ca: "Mizam pe 50.000 de noi locuri de munca in constructii, si ca urmare a propunerii noastre de reducere a TVA-ului pentru vanzarea de locuinte (5% pentru locuintele cu o suprafata mai mica de 120 mp).

Camera Deputatilor si Senatul se reunesc in sedinta comuna astazi, la ora 15.00, pentru dezbaterea Programului de Guvernare si votarea noului cabinet Mihai Tudose. Votul din plen va fi precedat de audierea ministrilor in comisiile de specialitate. Fiecare ministru va avea la dispozitie 30 de minute pentru prezentarea programului sau si pentru intrebari.

