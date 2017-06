Producatorul polonez de acoperisuri metalice Blachotrapez tinteste afaceri in crestere cu 20% in acest an ca urmare a extinderii capacitatii de productie a fabricii din Baia Mare, dar si datorita climatului pozitiv din industria de profil, una marcata de o efervescenta pe piata rezidentiala.

Blachotrapez, una dintre companiile in ascensiune pe piata acoperisurilor din Romania, a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de 10,5 milioane de euro, in crestere cu 35% la suta fata de anul anterior. Intrata pe piata romaneasca din 2010, Blachotrapez este singurul producator din Romania de tigle metalice si accesorii pentru acoperis care foloseste materie prima ThyssenKrupp.

Producatorul polonez de invelitori metalice detine o capacitate de productie anuala instalata de 3 milioane de metri patrati, iar grupul cu fabrica la Baia Mare intentioneaza sa isi extinda in acest an activitatea cu o noua hala de productie, in urma unei investitii de 800.000 de euro.

“Anticipam o crestere de aproximativ 20% pentru acest an, ceva mai mica decat am previzionat la inceputul anului, deoarece piata constructiilor s-a intensificat mai tarziu decat de obicei din cauza iernii lungi. De asemenea, situatia preturilor materiei prime este destul de instabila, un alt factor care contribuie la previziunea moderata de 20%. (…) Cea mai importanta investitie in acest an este reprezentata de extinderea activitatii, prin construirea unei noi hale de productie, o investitie de 800.000 de euro. Noua hala se va finaliza anul viitor si va insemna mai mult decat dublarea capacitatii de productie actuale, care se ridica in prezent la 3 milioane de metri patrati”, a declarat Jaroslaw Turczynski (foto cover), CEO Blachotrapez Romania, intr-un interviu acordat wall-street.ro.