Cel mai mare proprietar de proiecte office din Romania a anuntat la finalul saptamanii trecute achizitia celei de-a treia cladiri de birouri din proiectul Green Court, dezvoltat de suedezii de la Skanska, in schimbul a 38 de milioane de euro, valoare bruta.

Pentru constructorul si dezvoltatorul Skanska, tranzactia cu Globalworth reprezinta primul exit dintr-un proiect imobiliar la nivel local, primul al investitorului suedez in Romania.

Localizat in nordul Bucurestiului, in zona Barbu Vacarescu – Floreasca, campusul Green Court Bucharest este primul proiect realizat de Skanska in Romania. Campusul cuprinde trei cladiri de birouri clasa “A”, cu o suprafata inchiriabila totala de 54.300 mp. Globalworth detine deja cladirile “A” si “B” ale complexului, ca urmare a achizitiilor efectuate in iunie, respectiv decembrie 2015. Cladirea “C” are o suprafata de 16.300 mp si a primit certificatul LEED Gold pentru eficienta energetica. In prezent, aici isi desfasoara activitatea companii precum General Motors, Orange, Capgemini, ABB, Legrand sau Merck.