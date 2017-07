Strabag SRL, cel mai mare constructor din Romania, cu afaceri care anul trecut s-au ridicat la peste 900 de milioane de lei (911 milioane de lei), echivalentul a circa 203 milioane de euro, ar trebui sa plateasca la stat, in urma aplicarii impozitului de 3% pe cifra de afaceri suma de 27,3 milioane de lei, fata de un impozit de 16% pe profitul brut, care s-ar ridica la 4,8 milioane de lei.

Un calcul simplu arata ca diferenta intre aplicarea unui impozit de 3% pe cifra de afaceri si aplicarea unui impozit de 16% pe profit ar fi de circa 7 ori mai mare in cazul noului plan de impozitare a companiilor de Romania, propus de actualul Guvern.

In cazul Bog’Art SRL, cea mai mare companie cu capital autohton, specializata in domeniul constructiilor, un impozit de 3% pe cifra de afaceri ar aduce statului incasari de aproximativ 15 milioane de lei, fata de circa 1,3 milioane de lei, ceea ce ar reprezenta de circa 11 ori mai mult in cazul impozitarii rulajului realizat de constructor.