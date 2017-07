Anul 2016 a fost unul atipic pentru cei mai mari producatori de materiale de constructii din Romania, Holcim, Heidelbergcement si CRH, liderii pietiei locale de ciment, betoane si agregate inregistrand scaderi pe linie a vanzarilor, dar si profituri in crestere sustinuta fata de nivelul inregistrat in 2015.

Piata constructiilor a suferit schimbari importante pe parcursul anului 2016, una in care marii producatori de materiale de constructii au resimtit pe de-o parte o scadere a vanzarilor inregistrate, pe de alta parte o optimizare a costurilor si a personalului, proces care a condus la profituri in crestere.

In lipsa proiectelor de infrastructura, sector de activitate care genereaza cea mai mare activitate in domeniul constructiilor, producatorii de ciment au simtit cum afacerile revin la niveluri din urma cu cativa ani. Daca in 2015 s-au inregistrat cresteri pe linie pentru cimentisti, anul 2016 a readus gigantii internationali in umbra, business-urile diminuandu-se chiar si cu aproape 20%.

Holcim Romania ramane pe primul loc in top, cu afaceri care anul trecut s-au ridicat la circa 226 de milioane de euro, in scadere cu aproximativ 11%, in timp ce pe locul secund au urcat nemtii de la Heidelbergcement Romania, cu un rulaj intr-o usoara scadere.