Skanska, unul dintre cei mai mari investitori si dezvoltatori imobiliari din Romania, a demarat constructia primei faze a proiectului de birouri Equilibrium, situat in partea de nord a Bucurestiului, in zona Barbu Vacarescu – Floreasca, iar investitia va depasi 37 de milioane de euro.

Prima cladire va avea o suprafata inchiriabila de 20.800 mp GLA (suprafata inchiriabila – n.red) si va fi finalizata in cel de-al doilea trimestru din 2019, fiind parte dintr-un complex de doua cladiri cu o suprafata totala inchiriabila de 40.700 mp GLA.

Cu 12 etaje supraterane si 240 de locuri de parcare subterane si supraterane aferente primei faze, Equilibrium aduce un nou concept pe piata spatiilor de birouri din Romania si va oferi un spatiu de lucru creativ, flexibil si usor de personalizat. Proiectul creeaza spatii care incurajeaza comunicarea si colaborarea, oferind facilitati care permit abordari creative ale activitatii zilnice si cresc nivelul de productivitate. Zona verde din fata cladirii va fi deschisa atat comunitatii cat si chiriasilor.

Proiectul integreaza un mix de spatii verzi, de relaxare, cu acoperire wireless si mobilier urban dotat cu prize electrice.

De asemenea, complexul Equilibrium va fi certificat LEED Gold, precum calcularea amprentei de carbon, un ecran pe care se va afisa nivelul consumului de energie, incarcatoare rapide pentru masini electrice precum si o aplicatie dedicata cladirii.

Zona deschisa a proiectului va devini un hub social dupa sau in timpul orelor de lucru, dar si restaurantul care va avea program prelungit pentru cei care au un orar flexibil sau vor sa il viziteze in afara orelor de birou.

„Este un an foarte bun pentru Skanska, avand in vedere ca incepem sa dezvoltam al treilea proiect de birouri din Romania. Am ales sa ne extindem prezenta in zona Floreasca – Barbu Vacarescu, in partea de nord a orasului si ramanem increzatori ca aceasta continua sa fie una dintre cele mai populare zone, oferind avantaje evidente viitorilor chiriasi”, a declarat Aurelia Luca, country director Skanska Property Romania.

Contactati de catre wall-street.ro, reprezentantii Skanska sustin ca negocierile pentru inchirierea primei faze a proiectului Equilibrium au inceput deja.

„Discutiile cu potentialii chiriasi au inceput deja si urmarim sa atragem companii care sa isi mute activitatea in Bucuresti. Va fi un proiect care urmareste companii cu profil similar celor din Greencourt”, au declarat oficialii Skanska pentru wall-street.ro.

Skanska are in plin proces de constructie si proiectul Campus 6 din zona Politehnica, o investitie care se va ridica la o valoare similara cu cea a Equilibrium, de 38 de milioane de euro.

Constructorul si dezvoltatorul suedez a finalizat recent vanzarea integrala a proiectul Green Court din zona de Nord catre Globalworth.