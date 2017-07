Controlorii RATB vor efectua verificari a titlurilor de calatorie la urcarea calatorilor in vehicule in timpul orelor de varf, mai precis in intervalele 6:00 – 9:00 si 17:00 – 19:00. Echipele de control vor fi prezente in statiile RATB cu flux major de calatori si vor verifica la urcarea in vechicule existenta titlurilor de calatorie.

In afara intervalului mentionat, activitatea de control se va desfasura normal.

La sfarsitul lunii iulie, dupa incheierea proiectului pilot vor fi facute evaluari pentru a stabili masurile care urmeaza a fi luate in continuare.

Regia Autonoma de Transport Bucuresti a introdus in urma cu aproximativ un an de zile veste de identificare a controlorilor RATB si inca de atunci activitatea Regiei s-a intensificat in ceea ce priveste activitatea de verificare a calatorilor.

Cu noile "uniforme", controlorii RATB au prins mai putini bucuresteni, dar cuantumul amenzilor a crescut simtitor: cati calatori au fost prinsi fara bilet

O statistica a RATB, remisa wall-street.ro, arata faptul ca in Bucuresti, numarul de persoane sanctionate in 2016 s-a ridicat la 122.063 de persoane, cu 4,48% mai putine fata de anul precedent, insa incasarea din suprataxa s-a ridicat la 4,456 milioane lei, inregistrandu-se o crestere cu 6,22% fata de anul 2015.

Bucurestiul este cel mai dezvoltat oras in ceea ce priveste infrastructura de transport in comun. In prezent, intregul parc disponibil, programat zilnic in circulatie al RATB este format din 252 tramvaie, 164 troleibuze si 770 autobuze.