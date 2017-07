Cele doua cladiri au impreuna o suprafata inchiriabila neta de 44.500 mp, dintre care 35.000 mp, reprezentand circa 80% din suprafata totala, sunt deja inchiriati. Acest procent a fost atins datorita celor sase noi chiriasi din cladirea B, care au semnat contracte pentru ocuparea unor spatii de birouri ce se intind pe 14.000 mp, din totalul de 24.500 mp disponibil in cladirea B.

Primele doua cladiri ale ansamblului de birouri Oregon Park vor fi inchiriate complet pana la finalul lui 2017, conform estimarilor reprezentantilor Portland Trust.

Cladirea A, a carei constructie a fost finalizata in luna septembrie 2016, are o suprafata totala inchiriabila de 20.500 mp, iar spatiile de birouri au fost ocupate integral de catre compania americana Oracle. La parterul cladirii A se gaseste restaurantul Stradale, deschis de compania de event catering Flavours, care ocupa 500 mp.

Cladirea B a fost predata primilor chiriasi incepand din februarie 2017 si are o suprafata inchiriabila totala de aproximativ 24.500 mp.

Prima companie care a devenit oficial chirias al cladirii B din Oregon Park este Kambi, furnizor de servicii de pariuri sportive la cheie pentru operatorii B2C. Prin inaugurarea sediului din Oregon Park, Kambi a deschis primul sau birou din Romania, pe o suprafata totala de 1.200 mp.

La scurt timp, in februarie a.c., Deloitte, unul dintre cei mai importanti jucatori ai pietei firmelor de consultanta fiscala si audit, a inchiriat 6.000 mp destinati birourilor noii sale divizii dedicata serviciilor in tehnologia informatiei - Deloitte Tehnologie. Aceasta companie ocupa doua etaje ale cladirii B. Ceilalti chiriasi care au semnat deja contracte pentru spatii in cladirea B sunt: Medicover, operatorul privat de servicii medicale, Markant AG, compania elvetiana ce ofera servicii de intermediere intre retaileri si producatorii din industria alimentara, postul de radio Europa FM, parte a grupului francez Lagardere Active Radio International si Euler Hermes, parte a Allianz Group, unul dintre cei mai mari asiguratori la nivel mondial.

Reprezentantii Portland Trust sunt implicati in prezent in discutii avansate cu privire la inchirierea suprafetei ramasa disponibila in cladirea B din Oregon Park.

Lucrarile celei de-a doua faze a Oregon Park demareaza in aceasta toamna

Cea de-a doua faza a proiectului consta in dezvoltarea cladirii C, care va dispune de o suprafata bruta inchiriabila de 24.500 mp si va fi construita in oglinda fata de cladirea B. Lucrarile la cea de-a treia cladire vor incepe in aceasta toamna si au ca termen de finalizare trimestrul al patrulea din 2018. Cele trei constructii din complexul Oregon Park vor ocupa impreuna o suprafata neta inchiriabila de circa 69.000 mp.

“Suntem foarte multumiti de modul in care Oregon Park s-a dezvoltat in cadrul zonei de birouri Barbu Vacarescu, care este printre cele mai moderne din capitala. (...) Principala noastra preocupare in urmatoarea perioada este sa inchiriem integral spatiile vacante din cladirea B si sa construim cladirea C la acelasi nivel ca al celorlalte doua”, a declarat Florin Furdui, country manager al Portland Trust in Romania.

Potrivit acestuia, piata de birouri continua sa se dezvolte, iar cresteri ale cererii vin mai ales din partea unor noi clienti intrati pe piata.

“Segmentul pietei cladirilor de birouri din Romania continua sa creasca, iar cererea din partea unor clienti existenti sau nou intrati pe aceasta piata inregistreaza, de asemenea, un trend ascendent. Avem o crestere importanta si sanatoasa in ceea ce priveste rata de ocupare, iar alte zone ale Capitalei au beneficiat de aparitia a noi cladiri de birouri. In fiecare saptamana apare o noua companie care vrea sa isi deschida birouri in Bucuresti. Oferta este, intr-adevar, foarte bogata, dar este egalata de cerere. (…) Rata de ocupare este la un nivel bun si sunt optimist in ceea ce priveste evolutia pietei in perioada imediat urmatoare. In ultimii ani, cea mai mare cerere pentru spatii de birouri a venit din partea companiilor care activeaza in domeniile: financiar, IT, precum si servicii BPO (Business Process Outsourcing) si SSC (Shared Service Outsourcing)”, a adaugat Florin Furdui.

Cele trei cladiri care alcatuiesc ansamblul Oregon Park sunt concepute dupa recomandarile BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) pentru calificativul „Excellent”.

Oregon Park este situat pe Soseaua Pipera, in partea de nord a Bucurestiului, si va include trei cladiri de birouri ce vor ocupa o suprafata totala de 69.000 mp.