Dezvoltatorul de proiecte logistice CTP, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si BCR au anuntat semnarea unei facilitati de credit in valoare totala de 75,8 milioane de euro, dintre care 36,7 milioane de euro au fost imprumutati de catre BERD, iar 39,1 milioane de euro de BCR. Imprumutul va sprijini extinderea parcului logistic CTPark Bucharest West cu inca doua noi depozite ce vor avea in total o suprafata de 70.000 mp.

Investitia totala in aceasta faza a extinderii va fi de 108,9 milioane de euro. Cu o suprafata inchiriabila planficata de 600.000 de metri patrati, CTPark Bucharest West este proiectat sa devina parcul logistic cu cea mai mare suprafata si cu cel mai accelerat ritm de crestere atat din Romania, cat si din regiune.

„Suntem foarte multumiti de acest acord, care ne va ajuta sa facem inca un pas important in a transforma CTPark Bucharest West in cel mai important parc logistic din Romania, atat in termeni de suprafata totala, cat si in ceea ce priveste ritmul dezvoltarii. Ne propunem sa fim un parc strategic pentru economia Romaniei, prin sprijinul pe care il oferim pentru investitii logistice si industriale semnificative, atat straine, cat si romanesti. Acest imprumut reprezinta de asemenea prima cooperare dintre CTP si BERD, alaturi de partenerul nostru financiar pe termen lung, BCR (la nivel local) si Erste Bank (la nivel de grup)”, a declarat Ana Dumitrache, country head al CTP Romania.

CTPark Bucharest West este pozitionat la 23 de kilometri vest de centrul Capitalei si are acces direct la autostrada A1. Suprafata totala a parcului logistic este de 100 de hectare, iar la finalizarea constructiei celor doua noi depozite suprafata totala inchiriabila va fi de 244.000 mp, dispusi in opt depozite asezate pe ambele parti ale autostrazii.

CTP detine cea mai extinsa retea de parcuri logistice si industriale din Europa Centrala si prognozeaza o dezvoltare similara si in Romania. CTP si-a propus sa depaseasca, inainte de termenul stabilit, tinta de dezvoltare a 700.000 mp de proprietati industriale in toata tara, avand deja peste 400.000 mp in constructie, acestia adaugandu-se celor 615.000 mp de suprafata inchiriabila existenta. In acest fel, CTP planuieste sa atinga in Romania o suprafata inchiriabila totala de aproximativ 1 milion mp pana la sfarsitul primului trimestru din 2018 si de 1,24 milioane mp pana la finele lui 2018.

In Romania, CTP este cel mai mare dezvoltator si administrator de spatii logistice si industriale de clasa A, cu 615.000 mp suprafata inchiriabila situati in opt orase: Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Deva, Pitesti, Sibiu, Timisoara si Turda.

CTP este unul dintre cei mai mari dezvoltatori si investitori specializati in dezvoltarea de proiecte logistice la nivel local, sector de activitate pe care mai rivalizeaza cu grupurile P3, Globalworth, Cromwell sau BlackStone, companie care a preluat portofoliul logistic de la Immofinanz.