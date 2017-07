Alegerea unei case ia timp si trebuie sa fim siguri ca avem banii (acces la o finantare, de exemplu) si ca am gasit o locuinta care sa merite acei bani. De asemenea, niciodata nu cumparam o casa dusi de val, doar pentru a prinde momentul, ci cumparam cea mai bine pozitionata locuinta, la cel mai bun pret in situatia respectiva. Totodata, trebuie sa tinem cont ca o casa perfecta o avem doar atunci cand o construim singuri. Acestea sunt cele 5 reguli de aur cuprinsa in primul capitol din volumul " Cum sa-ti cumperi o casa! ", un ghid aparut recent care urmareste pas cu pas etapele ce trebuie parcurse la achizitia unei case.

Autorul, Maria Seder Neda, este de formatie jurnalist economic, iar in carte sa explicate si exemplifica cele trei mari criterii de care trebuie sa tina cont un cumparator - locul (zona plus vecinatatile), pretul si calitatea. In toate capitolele exista numeroase exemple de cumparatori care au facut o investitie profitabila din locuinte in ultimii ani si cheia succesului lor. Dar se prezinta si cazuri de cumparatori care s-au grabit si au ales prost, la care se explica unde si ce au gresit. Navigheaza in continuare pe acest slide pentru a afla mai multe despre cele 5 reguli de aur pentru achizitia unei locuinte.

Sursa foto: wk1003mike / Shutterstock