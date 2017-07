Constructorul Bog’Art a fost numit antreprenorul general pentru cea de-a treia cladire cu o suprafata inchiriabila totala de 20.000 mp de spatii comerciale si de birouri clasa A.

La parterul cladirilor vor fi disponibile spatii comerciale variate, inclusiv cu optiuni de petrecere a timpului liber.

Investitia in cea de-a treia cladire este o continuare a evolutiei celui mai mare proiect mixt localizat in centrul Bucurestiului. Primele doua cladiri de birouri cuprind o suprafata inchiriabila totala de 32.000 mp si sunt acum complet operationale. Primul chirias este dcs plus care si-a inceput activitatea la 1 iulie. Chiriasi precum Fratelli, Impact Hub, Kruk isi vor incepe activitatea in perioada urmatoare.

Finalizarea lucrarilor de constructie la cea de-a treia cladire este planificata pentru a doua jumatate a anului 2018.

Proiectul Timpuri Noi Square va fi cel mai mare ansamblu imobiliar mixt din Capitala, cu o suprafata, la finalizare, totala de circa 100.000 mp.