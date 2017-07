Globalworth Real Estate Investments Ltd., cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, companie detinuta de catre Ioannis Papalekas, a achizitionat terenul de 57.000 mp detinut anterior de Coca-Cola HBC Romania si anunta dezvoltarea noului sediu al Groupe Renault Romania din Bucuresti de catre Elgan Offices SRL, o companie detinuta in mod egal de Globalworth si Elgan Group detinuta de omul de afaceri Simon Roth.

In urma finalizarii proiectului, prevazut pentru primul trimestru al anului 2019, Groupe Renault va ocupa intregul spatiu dezvoltat, care se va intinde pe o suprafata de peste 47.000 mp, pe o perioada de cel putin 11 ani. Aceasta este cea mai mare tranzactie de leasing inregistrata vreodata pe piata de birouri din Bucuresti, dar si din Romania.

Viitorul sediu al Groupe Renault se va afla in vestul Bucurestiului, in proximitatea statiei de metrou Preciziei si marcheaza prima investitie a Globalworth in acest subsegment dinamic al pietei de birouri din Bucuresti, aflat intr-o crestere rapida.

Acesta este al doilea proiect de inchiriere incheiat intre Globalworth si Groupe Renault Romania, urmand achizitiei principalei facilitati de distributie a Dacia, din apropierea fabricii de la Mioveni, finalizata recent. Ca urmare a acestei tranzactii, Groupe Renault Romania va deveni cel mai mare chirias al Globalworth.

“Noul nostru sediu din Bucuresti are deja un nume, ales de angajatii nostri: Renault Bucharest Connected. Pentru prima oara de cand Groupe Renault isi desfasoara activitatea in Capitala, mai mult de 3.000 de angajati, zeci de echipe, sute de profesii se vor afla in acelasi loc si vor putea lucra chiar mai bine impreuna. Pentru noi, Renault Bucharest Connected nu este doar un proiect imobiliar, ci un proiect de management dedicat colegilor nostri. Crearea unor spatii de lucru colaborative, prietenoase, proximitatea fata de mijloacele de transport in comun si accesul facil catre Centrul Tehnic Titu si catre platforma industriala de la Mioveni sunt alte obiective ale noului proiect”, explica Yves Caracatzanis, managing director Groupe Renault Romania.

Globalworth, cel mai mare proprietar de proiecte de birouri din Romania, a anuntat la inceputul lunii iulie achizitia celei de-a treia cladiri de birouri din proiectul Green Court, dezvoltat de suedezii de la Skanska, in schimbul a 38 de milioane de euro, valoare bruta.

Urmare a finalizarii achizitiei integrale a proiectului Green Court Bucharest, Globalworth isi consolideaza astfel pozitia pe piata in topul proprietarilor de proiecte de birouri, cu un portofoliu impresionant. Printre proiectele dezvoltate si detinute de Globalworth se numara BOB, BOC, City Offices, Green Court (A,B si C), Nusco Tower, Unicredit HQ, Tower Centre International, precum si o serie de proiecte dezvoltate in ultima perioada, cum este cazul Globalworth Tower, Gara Herastrau sau Globalworth Campus.

Suprafata totala a proiectelor de birouri a Globalworth la nivel local depaseste jumatate de milion de metri patrati.

De la momentul infiintarii companiei Globalworth, in februarie 2013, investitiile derulate au ajuns la circa 814 milioane euro, dintre care 244 milioane euro au fost cheltuiti pe finalizarea achizitiei a patru cladiri de birouri clasa “A” in Bucuresti.

In prezent, compania detine un portofoliu in valoare de circa 1,1 miliarde de euro.