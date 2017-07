Cand il intrebi ce parere are despre evolutia pietei rezidentiale in urmatoarea perioada, Ilias Papageorgiadis, CEO al More Real Estate Services, activ pe piata din Romania din anul 2004, spune, in termeni foarte directi, ca o eventuala criza economica mondiala ar afecta fara indoiala si Romania, dar nu la nivelul de acum 7-8 ani.

”Anul trecut au fost multi care spuneau ca va fi o bula, dar nu exista fundamental argumente pentru asta. Eu am fost primul care am spus in 2007 ca vor fi probleme, dar acum e alta situatie: noi avem crestere de depozite si imprumuturi, iar daca avem majoritatea tranzactiilor cu banii jos, nu cu finantare de la banca, in mod clar nu este o bula”, explica Ilias Papageorgiadis pentru wall-street.ro.

”Si, in plus, majoritatea apartamentelor sunt cumparate de romani, in 2006-2008 au fost cumparate de straini, fonduri care au dat 10% avans si restul la livrare si asta a creat o bula. Acum, situatia e mai sanatoasa si totusi, exista dezvoltatori care au innebunit, care au pierdut conexiunea cu realitatea si au crescut preturile cu 30-40%. Daca piata nu ii pedepseste si accepta asta, inseamna ca nu ne apropiem de o criza in care sa scada preturile cu 50%, ci de una in care lucrurile vor stagna.”