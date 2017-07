Cererea neta de spatii de birouri din Bucuresti a totalizat aproape 80.000 de metri patrati in prima jumatate a anului, ceea ce inseamna un plus de circa 10.000 de locuri de munca, daca este luat in calcul ca pentru fiecare angajat sunt alocati 8 metri patrati, arata o analiza a companiei de consultanta imobiliara Jones Lang LaSalle (JLL).

In total, suprafata de spatii de birouri tranzactionata in Capitala in primele sase luni din 2017 a fost de aproape 185.000 metri patrati, inregistrand o scadere marginala de la 192.000 metri patrati in intervalul corespunzator din 2016.

Din punct de vedere al ofertei, in primele sase luni au fost livrati 43.000 de metri patrati, din cei circa 140.000 metri patrati pe care dezvoltatorii i-au anuntat pentru acest an. In aceste conditii, cererea totala a fost de 4 ori mai mare decat suprafata noua pe care dezvoltatorii au livrat-o in acest interval.

Cel mai mare proiect livrat de la inceputul anului este Timpuri Noi Square, dezvoltat de Vastint in zona Timpuri Noi, cu o suprafata de 33.000 de metri patrati.

Stocul de spatii de birouri din Bucuresti se situeaza in jurul a 2,43 milioane de metri patrati, iar pe fondul livrarilor reduse din acest an si a cererii sustinute, rata medie de neocupare s-a redus la circa 9%, un minim al pietei de dupa criza financiara.

”Vedem in continuare un interes sustinut al companiilor, fie noi, fie deja existente in Romania, sa deschida noi puncte de lucru in Bucuresti sau noi linii de business. Faptul ca in prima jumatate a anului, peste 60 de companii au inchiriat spatii noi pentru afacerile pe care le deruleaza in Bucuresti, iar alte 40 si-au reinnoit contractele pentru birourile actuale este o dovada a increderii pe care investitorii o au in Romania”, a declarat Marius Scuta (foto cover), head of office agency and tenant representation in cadrul JLL Romania.

In functie de zone, un sfert din contractele semnate in perioada analizata au fost pentru birouri din Floreasca-Barbu Vacarescu, aceasta fiind urmata de CBD (Piata Victoriei – Piata Charles de Gaulles) si de Vest si Centru-Vest.