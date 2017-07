O suprafata ce totalizeaza peste 100.000 mp de birouri a fost tranzactionata in primele sase luni ale acestui an in Capitala, arata o analiza a companiei de consultanta Jones Lang LaSalle (JLL), care a monitorizat activitatea din piata a celor mai mari 15 deal-uri din piata de profil, estimarile indicand ca peste 10.000 de angajati ocupa spatii moderne de birouri in Bucuresti.

Peste 60 de companii au inchiriat birouri in primele sase luni ale anului, suprafata de spatii de birouri tranzactionata in Capitala in primul semestru din Bucuresti ridicandu-se la aproape 185.000 metri patrati si inregistrand o scadere marginala de la 192.000 metri patrati in intervalul corespunzator din 2016.

Primele 15 tranzactii de inchiriere pe piata spatiilor de birouri din Capitala se ridica la putin peste 100.000 mp, deal-urile fiind reprezentate atat de o reinnoire a contractelor, cat si de contracte noi la nivel local.

Nume precum IBM in proiectul The Bridge, Huawei in Globalworth Tower, compania Total in proiectul The Landmark, Societe Generale in birourile West Gate, precum si Kruk in Timpuri Noi Square sunt doar cativa dintre chiriasii care au ocupat suprafete noi de peste 4.000 mp in birourile din Bucuresti.