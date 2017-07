Morphoza, una dintre cele mai cunoscute companii specializate in design interior din Romania, a inaugurat recent un showroom de profil in Bucuresti, in urma unei investitii de 50.000 de euro. Decizia companiei de a-si extinde activitatea si in Bucuresti vine ca urmare a numarului tot mai ridicat de clienti din Capitala, interesati in a-si moderniza spatiile in care isi desfasoara activitatea.