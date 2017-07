Impact Developer & Contractor, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Romania, va dezvolta o nou proiect rezidential de peste 600 de apartamente in zona de Nord a Capitalei. Noua comunitate rezidentiala va fi dezvoltata pe un teren de 22.000 mp, pe care Impact Developer & Contractor l-a achizitionat, printr-o subsidiara a sa, cu 10,6 milioane de euro plus TVA.

"Am reusit sa achizitionam acest lot extrem de atractiv, localizat in zona Domenii, una dintre cele mai bune zone ale Bucurestiului, cu acces rapid la metrou. Inca din urma cu cateva luni, cand au inceput sa circule zvonuri potrivit carora noi incercam sa achizitionam terenul, nu a trecut nicio zi fara sa fim contactati de potentiali cumparatori care erau realmente interesati un apartament, desi noi nu dispuneam de teren la acel moment. Credem ca cererea pentru apartamentele pe care le vom construi va fi mare, iar acestea se vor vinde rapid”, a declarat Bartosz Puzdrowski (foto), CEO al Impact Developer & Contractor.

Proiectul rezidential va fi situat in zona de Nord a Bucurestiului, intre bulevardele Kiseleff si Ion Mihalache, cartierul Domenii fiind o zona a Capitalei cunoscuta drept viitorul "pol al cladirilor de birouri", potrivit Impact Developer & Contractor. Complexul rezidential va fi compus din noua blocuri care vor avea intre 9 si 13 etaje fiecare. Lucrarile pentru prima faza a proiectului vor fi demarate in toamna anului 2017 si vor fi incheiate in primavara anului 2019. Prima faza va cuprinde 4 blocuri cu 268 de apartamente.

Impact Developer & Contractor, unul dintre cei mai mari dezvoltatori din piata rezidentiala, a incheiat anul trecut un numar de 433 de contracte si alte 130 de precontracte pentru locuinte in cadrul proiectului rezidentiala Greenfield din zona Baneasa. Veniturile operationale ale Impact au ajuns, de asemenea, la peste 152 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul anterior, iar profitul operational la 25,5 milioane lei, mai mare cu 270% fata de perioada amintita.

Potrivit Impact, apartamentele cu trei camere ar fi fost cele mai cautate (44%), urmate de cele cu 2 camere (40%), in timp ce apartamentele cu 4 camere au fost preferate de 16% dintre cumparatori. Peste o treime dintre cumparatori (38%) au optat pentru plata prin credit ipotecar, o treime prin programul Prima Casa, iar restul au ales plata in numerar. Greenfield isi mareste astfel numarul de rezidenti la peste 4.000 membri.

"Cifra de afaceri de 152 milioane lei si profitul de 25,5 milioane lei inregistrate anul trecut reprezinta cel mai bun rezultat al companiei din 2008 pana in prezent", a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer & Contractor.

In 2015, Impact Developer & Contractor a vandut anul trecut 394 de case si apartamente, de peste trei ori mai mult fata de anul precedent (96 de unitati). Ansamblul Salcamilor din cartierul Greenfield a generat cea mai mare contributie la vanzarile societatii, in suma de 340 de apartamente.

In prezent Impact are in curs de dezvoltare 39 de blocuri in Ansamblul Platanilor din cartierul Greenfield, insumand peste 900 de apartamente cu doua, trei si patru camere, dintre care jumatate vor fi livrate in aceasta primavara, iar restul pana la finalul anului 2017. Preturile de vanzare variaza intre 59.980 euro pentru un apartament cu 2 camere, 69 mp, 75.980 euro pentru apartamentele cu 3 camere, 94 mp, si 99.748 euro pentru cele cu 4 camere, 124 mp. Preturile mentionate nu includ TVA.