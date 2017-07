3Pillar Global, companie americana de servicii IT, cu o prezenta activa pe piata din Romania din 2009, a inchiriat o suprafata de birouri de 700 mp in care va deschide al treilea centru de dezvoltare din Romania.

3Pillar Global a inchiriat peste 700 de metri patrati in cladirea de birouri Moldova Business Center din Iasi pentru cel de-al treilea centru de servicii pe care il va deschide in Romania. Biroul va fi deschis la inceputul lunii august, iar pana la finalul anului, 3Pillar Global isi propune sa ajunga la un numar de 50 de ingineri si specialisti IT in sediul din Iasi, care se vor alatura celor peste 450 de angajati din Cluj-Napoca si Timisoara. Compania doreste sa atraga specialisti cu o experienta de minimum 2 ani de zile si competente dovedite in tehnologii utilizate pentru dezvoltarea de aplicatii web (Java, Phyton, Ruby on Rails, Front End), mobile (iOS si Android) si testare.

“Dupa modelul centrelor din Cluj-Napoca si Timisoara, ne asteptam ca biroul deschis la Iasi sa creasca exponential in urmatorii ani. Amplasamentul foarte bun si accesul facil din diferite zone ale orasului au contat foarte mult”, a declarat David DeWolf (foto cover), CEO-ul companiei.

3Pillar Global a anuntat inca de anul trecut intentia de a-si extinde operatiunile in Romania sau regiune. Iasi a fost optiunea aleasa de catre managementul companiei care a luat in considerare mai multi factori: existenta unui centru universitar important si a unui numar mare de absolventi cu studii in IT, nivelul de calificare a specialistilor IT si disponibilitatea acestora pe piata muncii, posibilitatile de extindere a operatiunilor si infrastructura orasului.

3Pillar Global Romania face parte dintr-o organizatie globala cu operatiuni pe trei continente si 800 de angajati. Cu 450 de angajati si managementul operational in Romania, 3Pillar Global Romania are o importanta strategica pe harta globala a organizatiei si imbina gandirea de business si expertiza tehnica in tehnologii de ultima generatie, cu aplicabilitate in mobile computing, cloud si big data, pentru a dezvolta produse solicitate de clienti de top din media si entertainment, informare, sanatate si financiar, printre care: PBS, televiziunea publica din SUA, CARFAX, lider in furnizarea de informatii despre istoricul autovehiculelor, respectiv Equinox.