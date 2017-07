Dezvoltarea si cererea de spatii industriale si logistice se pare ca merg mana in mana, asta dupa ce prima jumatate a anului a consemnat un record absolut pentru sectorul imobiliar, acela in care suprafetele inchiriate au depasit asteptarile pentru intreg anul 2017, arata datele specialistilor din piata.

Un raport al companiei de consultanta Jones Lang LaSalle (JLL) indica faptul ca suprafata totala de spatii tranzactionate in prima jumatate a anului a depasit pragul de 350.000 mp, in crestere cu peste 50% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Trendul favorabil pe care il traverseaza sectorul proiectelor industriale se reflecta si in cererea crescuta, acolo unde tot mai multe companii decid sa isi extinda activitatea la nivel local sau decid sa intre pe piata locala in diferite sectoare cheie.

Cererea noua a crescut in primul semestru cu 51%, la 229.800 metri patrati si a reprezentat aproape 65% din suprafata totala tranzactionata in aceasta perioada.

Din punct de vedere al ofertei noi, de la inceputul anului in Romania au fost livrate trei proiecte totalizand 72.000 de metri patrati in Romania metri patrati, iar alti 312.000 metri patrati urmeaza sa fie finalizati pana la sfarsitul anului.

”Cererea pe piata industriala si de logistica a depasit estimarile noastre, inchirierile din prima jumatate a anului fiind peste nivelul pe care noi in previzionam pentru intreg anul 2017. Asadar, daca se pastreaza ritmul de crestere de pana acum, am putea sa fim martorii unui nou record al cererii, in conditiile in care anul trecut companiile au inchiriat circa 460.000 metri patrati, reprezentand un maxim istoric”, a declarat Costin Banica (foto mai jos), associate director, head of Industrial Agency in cadrul companiei de consultanta imobiliara JLL Romania.

Dezvoltatorul si investitorul imobiliar CTP a semnat tranzactii cu o suprafata totala de peste 120.000 mp cu DSV, unul dintre cei mai mari transportatori din Romania si NOD, cel mai mare distribuitor electroIT de pe plan local, in timp ce topul este completat de doua proiecte din tara, acolo unde Profi si Arctiv au inchiriat o suprafata de circa 50.000 mp, in Roman, respectiv in Pitesti.

Sectorul industrial, pe val: rata de neocupare se apropie de zero

Stocul de spatii moderne de logistica si industriale s-a mentinut la circa 2,5 milioane metri patrati, rezultand o densitate de 128 metri patrati la 1.000 locuitori, sub nivelurile din celelalte tari din Europa Centrala si de Est. Peste 1,2 milioane metri patrati sunt construiti in jurul Bucurestiului, iar din acesta 75% de-a lungul autostrazii A1.

”Rata de neocupare la finalul anului 2016 era estimata la sub 5% in Bucuresti si la mai putin de 10% in restul tarii. Dar avand in vedere ca au fost livrate proiecte de aproape 7 ori mai mari decat oferta noua, rata de neocupare se apropie de zero. In prezent este foarte dificil ca in proiectele existente sa mai gasesti spatii pentru o cerere noua. De aceea, vedem o crestere a volumului de spatii pe care dezvoltatorii incep sa le construiasca speculativ, fara un contract de inchiriere securizat. Aceste spatii sunt insa contractate de chiriasi imediat ce sunt puse pe piata”, a mai aratat Costin Banica.

Dezvoltatorii vor finaliza 400.000 mp de noi spatii industriale

In ceea ce priveste livrarile de proiecte, pentru 2017, dezvoltatorii au anuntat ca vor finaliza circa 400.000 de metri patrati, un nou record al pietei, in conditiile in care anul trecut oferta noua a totalizat 340.000 metri patrati.

"Pentru acest an dezvoltatorii au anuntat pentru acest an finalizarea a aproximtiv 390.000 metri patrati de spatii industriale si de logistica, cea mai mare parte – 66% dintre acestea urmand sa fie livrate in Bucuresti – de-a lungul A1. Acest nou val de constructii a venit pe fondul unei cereri record atat in 2015, cat si in 2016, trend care va continua cel mai probabil si in 2017 avand in vedere cererea din prima jumatate a anului. Situatia actuala a pietei in care majoritatea noilor cerinte pot fi acomodate doar in spatii noi construite, din cauza disponibilitatii scazute de spatii industriale moderne, incurajeaza dezvoltatorii sa accelereze constructia de proiecte noi. Mai mult decat atat, aceasta evolutie este urmarita indeaproape si de alti dezvoltatori care nu sunt inca activi pe piata", a mai precizat Costin Banica.

Intrebat despre zonele principal vizate pentru dezvoltare, specialistul imobiliar vede o concentrare a eforturilor de achizitie de terenuri in continuare in zona de Vest a Bucurestiului, cat si un interes ridicat asupra zonei de nord a Capitalei, acolo insa terenurile fiind reduse ca disponibilitate pentru dezvoltari industriale.

"In ciuda unei aglomerari destul de mari atat a stocului, cat si a traficului, zona de Vest a Bucurestiului are sanse reale de a creste cel mai pronuntat pentru ca atat investiorii noi, cat si cei existenti considera ca exista masa critica de companii active, ceea ce diminueaza riscul de neocupare a spatiilor", a mai punctat Costin Banica.

Printre cele mai mari proiecte programate spre livrare in acest an se numara extinderea cu 68.000 metri patrati a CTPark Bucharest West, extinderea cu 60.000 metri patrati a P3 Logistic Park Bucuresti, proiectul WDP din Otopeni de 38.000 metri patrati si CTPark Timisoara – 35.000 metri patrati.

In afara de Bucuresti, urmatoarele zone tinta sunt Timisoara (16%), Roman (8%), Cluj (7%) si Pitesti.