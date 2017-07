Numarul agentiilor imobiliare active in Romania (firmele cu cel putin 10 oferte valabile in piata, promovate pe orice canal existent, in cursul unei luni) s-a majorat cu 28% in decursul ultimelor 12 luni, din iunie 2016 pana in iunie 2017. Ca urmare, in orasele din Romania activeaza in prezent 3.508 agentii imobiliare, potrivit datelor centralizate de Clubul Profesionistilor in Imobiliare (CPI), lansat de portalul Imobiliare.ro.

Dintre principalele centre regionale ale tarii, piata din Constanta a crescut cel mai mult (ca pondere): aici, numarul firmelor de profil este cu 70% mai mare decat in urma cu un an; pe locul al doilea in clasament se situeaza Brasovul, cu un avans de 37%, urmat de Cluj-Napoca (+30%), Iasi (+26%), Bucuresti (+12%) si Timisoara (+10%).

Totusi, in valori absolute, cele mai multe agentii imobiliare se afla in Bucuresti. Cu 1.030 de firme care presteaza servicii imobiliare, Capitala cumuleaza aproape o treime din jucatorii activi din piata. Razvan Cuc, presedinte Re/Max si membru al Clubului Profesionistilor in Imobiliare, subliniaza insa ca exista o lipsa de profesionalizare in randul agentilor imobiliari.

"Am constatat aparitia multor jucatori noi in piata, multi agenti si agentii noi, care incearca sa isi faca loc in aceasta efervescenta. Ramane insa acuta problema profesionalizarii pietei, a breslei de agenti imobiliari - aceasta fiind printre ultimele profesii liberale fara o asociatie (oficiala) care sa coaguleze practicantii si care sa contribuie la o normare a practicilor de lucru, precum si la educarea profesionistilor afiliati", subliniaza Razvan Cuc.

Un semn al intensificarii apetitului pentru imobiliare este, desigur, si evolutia preturilor. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, suma medie solicitata pentru apartamentele (noi si vechi) scoase la vanzare in toata Romania a consemnat un avans de 6,7% in prima jumatate din 2017, pana la 1.120 de euro pe metru patrat util (fata de 1.050 de euro pe metru patrat util la sfarsitul lui decembrie 2016).

Cea mai mare crestere, de 10%, a avut loc in Cluj-Napoca, la mica distanta situandu-se Iasiul, cu un avans de 9,6%. Urmatoarele pozitii in topul marilor orase ale tarii sunt ocupate de Timisoara (+8,2%), Constanta (+7,3%), Brasov (+6,2%) si Bucuresti (+5,4%).

"Vedem o crestere accelerata in ceea ce priveste segmentul nou. Din datele monitorizate de noi, aproape jumatate dintre cumparatori urmaresc sa achizitioneze un apartament nou in mod explicit. In Bucuresti si marile orase asistam la dezvoltarea unei generatii noi de proiecte imobiliare, de multe ori multifunctionale. Este vorba de dezvoltatori cu viziune, pe care o transpun intr-un concept viabil pe piata. Oferta raspunde asadar pe masura cererii, iar valoarea adaugata justifica niste preturi cu 5-10% mai mari decat cele practicate in urma cu un an. Totusi, daca e sa comparam aceasta perioada cu cea de dinaintea crizei, preturile sunt considerabil mai jos, ceea ce ne indica o crestere sustenabila, acoperita de cerere solvabila”, apreciaza Andreea Comsa, CEO Premier Estate Management si membru al CPI.

Nu in ultimul rand, datele Imobiliare.ro arata ca proprietatile listate pe site au devenit semnificativ mai atractive in 2017. Astfel, numarul contactelor per anunt a crescut cu 68% in primele cinci luni ale acestui an fata de perioada similara din 2016; in acelasi rastimp, numarul total de lead-uri generate de catre portal s-a majorat cu 61%.

O dovada a intensificarii interesului pentru achizitii imobiliare este si reducerea duratei de incheiere a unei tranzactii: in perioada ianuarie-mai 2017, un apartament cu doua camere s-a vandut, in medie, in doua luni si jumatate - fata de o perioada de trei luni in acelasi interval al anului precedent.

Sursa foto: Mmaxer / Shutterstock