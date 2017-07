Piata spatiilor de birouri din Bucuresti continua sa se dezvolte si in 2017, cererea record din 2016, in care s-au tranzactionat circa 412.000 mp, a generat si in acest an un volum record de spatii de birouri, peste 450.000 de mp fiind in constructie, arata datele celui mai nou raport al companiei de consultanta CBRE Romania, ce vizeaza activitatea sectorului de profil din primele sase luni ale anului.

Tranzactiile de pre-inchiriere au reprezentat mai mult de o treime din cererea totala a celui de-al doilea trimestru al anului 2017, iar estimarile companiei de consultanta indica o crestere a ponderii pre-inchirierilor in urmatoarea perioada.

“Observam ca din ce in ce mai multe companii intra pe piata romaneasca, iar altele isi extind spatiile de birouri existente. Aceasta tendinta se manifesta constant in ultimele trimestre, ponderea cererii noi si a extinderilor fiind mereu intre 19 si 25% din totalul cererii. Practic, in fiecare semestru, in Bucuresti apar in medie 4.000 – 5.000 de locuri noi de munca, ceea ce inseamna crestere economica, stabilitate si optimism pentru companii”, spune Mihai Paduroiu (foto mai jos), director al departamentului de birouri si responsabil al tranzactiilor de inchiriere in cadrul CBRE.

In primele sase luni ale anului au fost tranzactionati peste 176.000 mp de spatii de birouri, o valoare superioada datelor din perioada 2012-2015, cand erau tranzactionati, in medie, 150.000 mp, dar inferioara rezultatului inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.