Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj din Romania, companie specializata in comertul cu materiale de constructie si solutii pentru amenajarile interioare, a deschis, pe 2 august, noul magazin din Iasi. Acesta inlocuieste unitatea din Manta Rosie, una din primele inaugurate de companie, in noiembrie 2004.

Noul magazin din Iasi, ridicat pe bulevardul Primaverii, printr-o investitie de 16,5 milioane de euro, are o suprafata de peste 15.000 mp, de doua ori mai mare decat magazinul pe care il inlocuieste.

Parcarea proprie a magazinului este si ea adaptata pentru a deservi unui numar mai mare de clienti, fiind amenajate 440 de locuri de parcare.

Magazinul de pe Bulevardul Primaverii prezinta si alte imbunatatiri fata de cel din Manta Rosie, toate fiind gandite pentru confortul clientilor si o experienta cat mai placuta la cumparaturi: mai mult spatiu de expunere pentru toate raioanele, sera extinsa pentru raionul gradina, game noi de electrocasnice si un nou serviciu, cel de confectionare perdele.

In noul spatiu comercial vor lucra inca 50 de angajati, iar magazinul va dispune de un total de peste 220 de persoane.

“Desi a trecut prin numeroase procese de modernizare, fostul magazin nu mai putea fi adus la standardele noastre actuale, iar noi am dorit ca toti clientii nostri sa beneficieze de aceasta experienta imbunatatita”, a declarat Dragos Paval, presedinte al Dedeman.

Magazinul din Iasi, situat pe bulevardul Primaverii, este cea de-a treia investitie inaugurata in acest an de Dedeman, iar planurile de extindere a retelei vor continua in aceasta toamna cu deschiderea magazinului din Turda.

Dedeman detine in prezent 47 de magazine, doua centre logistice si un parc auto propriu. In magazine sunt comercializate peste 45.000 de repere, iar numarul de angajati al companiei se apropie de pragul de 10.000 de salariat.

Dedeman este cel mai mare retailer DIY din Romania, o piata pe care mai activeaza nume precum Leroy Merlin, Arabesque, Kingfisher, Hornbach, Praktiker sau Ambient, companie aflata, insa, in insolventa.