Tranzactia dintre Kingfisher si Praktiker a luat prin surprindere multi actori din piata locala de bricolaj, insa exact cum insusi Omer Susli, proprietarul Praktiker, spunea in urma urma cu doi ani de zile – „vor mai urma consolidari in perioada urmatoare”.

Nu este de mirare ca momentul unei noi tranzactii in piata DIY a sosit, de aceasta data compania preluata de omul de afaceri Omer Susli in urma cu trei ani de zile sa fie achizitionata de un gigant european, intr-o tranzactie evaluata de wall-street.ro intre 80 si 100 de milioane de euro.

In acest fel, Kingfisher, cel mai mare proprietar de magazine DIY, cu branduri cu o prezenta puternica europeana, precum Castorama, B&Q, Screwfix sau Brico Depot – cea din urma prezenta si in Romania -, isi va consolida prezenta la nivel local si va reusi sa se apropie de planurile ambitioase pe care grupul britanic le avea la intrarea in Romania in anul 2013 – acelea de a ajunge la o retea de 50 de magazine in Romania si ca piata locala sa devina un reper in regiune.

Urmare a tranzactiei dintre Kingfisher si Praktiker, britanicii vor ajunge, in teorie, la un numar de 42 de magazine pe intreg teritoriul Romaniei, afaceri cumulate de circa 300 de milioane de euro si un mare semn de intrebare – „Ce vor face cu atat de multe magazine”?

Leroy Merlin, pe lista scurta a potentialilor cumparatori: de ce s-au retras francezii din cursa

Leroy Merlin s-a aflat pe o lista scurta a potentialilor cumparatori, negocierile pentru o achizitie datand de mai bine de jumatate de an, insa pretul cerut si faptul ca majoritatea unitatilor se aflau in vecinatate a facut ca oficialii lantului de bricolaj francez sa analizeze posibilitatea achizitiei doar a anumitor unitati cheie.

„Sunt multe orase importante in care ne-am fi aflat in situatia de a avea magazine unul langa altul. (...) Brico Depot (Kingfisher) si Praktiker se invecineaza, este aceeasi situatie. In Brasov, de exemplu, sunt unul langa altul, in Ploiesti si in Constanta la fel, iar lista poate continua. Acest lucru nu ne avantaja, motiv pentru care nu am vrut sa achizitionam tot pachetul. (...) In definitiv este bine ca ne-am retras din cursa, iar achizitionarea celor 15 magazine Baumax a fost cea mai buna decizie. Cu 27 de magazine va fi o provocare si mai mare, iar acest lucru se va vedea in foarte scurt timp. (…) Noi nu am fost interesati de toata activitatea Praktiker. Compania a fost in foarte mari dificultati financiare in urma cu mai multi ani. Este o tranzactie importanta, felicitam Kingfisher, dar le va fi foarte greu. Este greu, sunt multe magazine care se afla in chirie”, a declarat, pentru wall-street.ro, Frederic Lamy (foto mai sus), directorul general Leroy Merlin Romania.

In opinia sa, inca ar mai exista posibilitatea unor consolidari la nivelul pietei, una care in ultimii 3-4 ani ani a trecut prin schimbari semnificative.

Horia Mugurel Rusu, Hornbach Romania: Cei mai buni raman pe piata, ne trebuie simboluri. Nu as vrea ca doar „Usain Bolt” sa ramana „pe pista de atletism”

Contactat de catre wall-street.ro, Horia Mugurel Rusu (foto mai jos), directorul general Hornbach Romania, apreciaza ca o astfel de tranzactie era de asteptat, in conditiile in care piata avea nevoie de consolidare, insa sustine ca toate aceste demersuri se vor opri la un moment dat, fiind momentul in care business-urile din esalonul secund se vor dezvolta intr-un ritm accelerat.

„Regula jocului spune ca cei mai buni raman. O parte se chinuie, iar cei care sunt in aceasta situatie cauta tranzactii. Romania are nevoie de simboluri. Mie imi pare rau cand concurentii dispar. Nu as vrea ca <<Usain Bolt>> sa ramana singur pe pista de atletism. Firme cu strategie sanatoasa vor ramane, indiferent de context sau de imprejurari”, spune seful Hornbach Romania.

In opinia sa, aceasta schimbare din piata, care va conduce la un nou jucator in top, va atrage dupa sine o goana nebuna dupa cota de piata.

„Cu 42 de magazine, Kingfisher se va lupta pentru cota de piata. Va fi o perioada lunga pentru a se pune pe picioare un business cum este Praktiker. Trebuie vazut daca investitia o vor duce la bun sfarsit, dupa care aspiratia va fi pentru cota de piata nu pentru altceva”, a mai adaugat unul dintre cei mai vechi executivi din bricolajul romanesc.

Intra Castorama in Romania?

Tranzactia dintre Kingfisher si Praktiker a atras multe semne de intrebare. „-Ce se va intampla cu furnizorii?”, „-Ce nume vor avea magazinele preluate?”, - „Va fi un scenariu similar Leroy Merlin – Baumax?”.

Voci avizate din retailul de bricolaj vorbesc inclusiv despre posibilitatea ca britanicii de la Kingfisher sa aduca in Romania lantul de magazine Castorama, unul dintre cele mai avansate magazine din lume in privinta retailului cu solutii pentru casa si gradina, considerat „o carte, o biblie a retailului de profil in intreaga Europa”.

„Ne putem gandi la posibilitatea ca Kingfisher sa aduca in Romania brandul Castorama. Ar fi un pas natural, firesc in conditiile tranzactiei cu Praktiker. Marile spatii comerciale detinute de Praktiker, cat si de Kingfisher (Brico Depot) ar putea trece printr-un amplu proces de rebranding, lucru care ar facilita dezvoltarea conceptului care a capatat amploare in Occident”, spun specialistii din piata de bricolaj.

Potrivit acestora, Polonia este cel mai bun exemplu in acest sens.

„Kingfisher a decis ca in toate magazinele din lume sa realizeze un concept comun de shopping si sa nu mai difere de la tara la alta. Este un proiect demarat de actualul CEO al grupului. (...) Daca va veni Castorama in Romania va fi un soc pentru toata industria de bricolaj. Pentru romani, Castorama ar fi ceva de vis. Castorama este ca o scoala, ca o carte deschisa de teorie a bricolajului. (...) Pe piata din Polonia, de exemplu, Kingfisher a inchis magazinele Brico Depot, un concept care n-a functionat si au ramas doar cu Castorama. Sunt sanse mari sa vedem schimbari in perioada urmatoare”, mai spun expertii in bricolaj, citati de wall-street.ro.

Castorama este un lant de magazine frantuzesc, destinat amenajarilor interioare, casei si gradinii, achizitionat in anul 2002 de catre Kingfisher, cu afaceri ce la nivelul anului trecut au depasit pragul de 3 miliarde de euro si un profit net de peste 30 de milioane de euro, cu peste 100 de magazine in Franta, peste 60 in Polonia si alte aproximativ 20 de unitati pe teritoriul Rusiei. Compania dispune de peste 12.000 de angajati la nivel european.