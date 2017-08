Furnizorul de servicii si solutii software NTT Data Romania a inchiriat o suprafata de 4.000 de metri patrati in proiectul Unirii View, respectiv 4 etaje din intregul turn de birouri cu 18 etaje aflat in dezvoltare la o distanta de cinci minute de Piata Unirii din Bucuresti.

Unirii View, proiect dezvoltat de catre investitorul belgian Yves Weerts in urma unei investitii de aproximativ 33 de milioane de euro, va avea o suprafata inchiriabila de aproximativ 18.000 de metri patrati, livrarea fiind estimata pentru vara anului 2018.

Cladirea este amplasata pe bulevardul Corneliu Coposu si va avea 18 etaje: parterul, 17 etaje pentru birouri si ultimul etaj tehnic, plus o parcare subterana generoasa impartita pe 3 niveluri.

La finalizare, proiectul Unirii View va avea o inaltime care va atinge 73 de metri.

Contractul cu NTT Data va conduce la inchirierea unei suprafete de circa 25% din totalul disponibil.

Proiectul Unirii View este primul din Romania care a aplicat pentru obtinerea certificarii energetice BREEAM dupa noile standarde lansate in 2016, mai stricte comparativ cu cele anterioare, vizand obtienerea calificativului Excellent.

Furnizorul de solutii si servicii software NTT Data Romania isi va muta din 2018 sediul central din Bucuresti in zona Unirii, aceasta fiind prima companie de mari dimensiuni din domeniul IT&C care alege sa inchirieze birouri intr-o zona centrala din Bucuresti, suprafata preluata fiind de asemenea de patru ori mai mare fata de cea actuala.

”In urmatorii ani ne dorim o prezenta sporita pe piata locala si, in consecinta, am considerat ca este foarte important sa inchiriem o locatie reprezentativa, la nivelul pretentiilor pe care le avem vis a vis de evolutia activitatilor noastre din Romania. Suntem bucurosi ca am ajuns la o solutie in acest sens cu proprietarii cladirii Unirii View. Pentru anul financiar in curs planficam atingerea unei cifre de afaceri de 55 de milioane de euro si marirea echipei NTT Data Romania la 1.600 de membri, de la 1.450 de persoane in prezent”, a declarat Daniel Metz, CEO NTT Data Romania, companie parte a concernului japonez cu acelasi nume, un gigant cu afaceri anuale de peste 13 miliarde de euro si cu peste 76.000 de angajati la nivel mondial.

Prima faza a dezvoltarii Unirii View se va incheia in aceasta saptamana, odata cu finalizarea lucrarilor subternare, proiectul ‚iesind’ astfel la suprafata. Antreprenorul general desemnat pentru Unirii View este Bog’Art, una dintre cele mai vechi si mai renumite companii de constructii din Bucuresti.

Tot in centrul Capitalei, mai precis in zona Timpuri Noi, Vastint, divizia imobiliara a grupului IKEA, se afla in plin proces de dezvoltare a proiectului Timpuri Noi Square, un ansamblu de birouri ce vor insuma, la finalizare, circa 100.000 mp. Compania a inchiriat pana in prezent birouri si spatii conexe de servicii ce totalizeaza circa 10.000 mp.

Investitorul din spatele Unirii View este Yves Weerts, un antreprenor de nationalitate belgiana care a derulat mai multe investitii pe piata imobiliara din Romania, precum dezvoltarea si vanzarea Deva Logistics Park catre fondul de investitii CTP.

Echipa din spatele Unirii View este completata de Westfourth Architecture, care in cooperare cu DMA Architecture & Interior Design aduc viziunea arhitecturala si gestioneaza partea de design, Speedwell Real Estate Development, prin Didier Balcaen, care coordoneaza intregul proces de dezvoltare, precum si project managementul cladirii, in timp ce compania de consultanta imobiliara Griffes, reprezentata de catre Andreea Paun, se ocupa de strategia de leasing si de managementul comercial.