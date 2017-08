Miscarea surpriza vine, momentan, doar pe piata din Marea Britanie, unde suedezii vor testa noua solutie destinata caselor, directia concernului suedez fiind aceea de “a economisi si reduce la maximum costurile cu energia electrica”, noteaza presa internationala.

Retailerul suedez sustine ca instalarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice si a bateriilor care vor stoca energia inmagazinata de sistemele solare vor face ca intreg necesarul de consum pentru o casa sa se ridice la cel mult 40%, asta in conditiile in care marii consumatori ar fi inchisi pe parcursul unei zile.

Diferenta de 60% din energia inmagazinata ar fi trimisa inapoi in sistemul national de energie, care ar facilita buna functionare a consumatorilor la nivelul administratiei locale si a necesarului de consum din zona.

IKEA precizeaza ca sistemele de stocare a energiei vor permite ca “energia neconsumata sa poata fi folosita si mai tarziu”, ceea ce inseamna ca energia potentiala folosita s-ar putea dubla, pana la 80%.

Economii de pana la 70% la energia electrica: ce beneficii ar aduce achizitia unui astfel de sistem si ce costuri va presupune

Principalul avantaj, precizeaza compania, va fi reducerea facturii la energie cu pana la 70%, arata calculele gigantului suedez.

“Proprietarii locuintelor ar putea inregistra economii in primul an de peste 400 de euro, cu un consum de 40% al energiei si de peste 600 de euro in cazul in care consumul casnic depaseste 80%”, au precizat reprezentantii IKEA.

Este drept ca tot acest avantaj de economie vine cu un cost initial ridicat pentru multi proprietari de locuinte. Conform IKEA, intregul sistem de energie solara, format din panourile fotovoltaice si bateriile care inmagazineaza energia, se ridica la peste 7.500 de euro, insa achizitia se va amortiza in cel mult 12 ani.