Bitdefender, una dintre cele mai mari companii specializate in securitate informatica cu activitate la nivel global, a inchiriat 9.267 de metri patrati in Orhideea Towers pentru un termen minim de 5 ani, aducand rata de pre-inchiriere a proiectului la 65%.

Dezvoltata de austriecii de la CA Immo si insumand 37.000 mp inchiriabili, aceasta cladire de clasa A, certificata LEED Gold, va acomoda sediul central al Bitdefender incepand cu prima jumatate a anului 2018, atunci cand va fi finalizata.

Valoarea totala a investitiei in proiect se ridica la circa 75 milioane de euro.

“Dezvoltarea proiectului Orhideea Towers ne permite completarea bazei noastre de clienti si, in acelasi timp, satisface planurile de expansiune ale companiilor din Romania cu cea mai accelerata rata de crestere, asa cum este Bitdefender, multe dintre acestea fiind parteneri de lunga durata. Cu acest proiect, ne consolidam pozitia locala, adaugand o noua cladire de

clasa A portofoliului actual din Bucuresti, inchiriat aproape in totalitate”, a declarat Frank Nickel, Chief Executive Officer in cadrul CA IMMO.

Incepand din mai 2018, compania romaneasca de securitate informatica, Bitdefender, isi va muta echipele globale din locatia anterioara, DV24Offices, in etajele 9, 10, 11 si 12 ale cladirii Orhideea Towers. In ansamblu, mai mult de 900 de angajati Bitdefender vor lucra in noul sediu global.

Contractul de inchiriere va dura minim 5 ani cu posibilitatea de extindere, fiind intermediat de compania imobiliara Cushman Wakefield Echinox. Bitdefender este al doilea chirias ancora care isi relocheaza operatiunile globale in Orhideea Towers, alaturi de Misys, o companie internationala specializata in dezvoltarea de software financiar.

Constructia proiectului Orhideea Towers a inceput cu lucrarile de fundatii speciale in octombrie 2015, avand data de livrare prevazuta in prima jumatate a anului 2018. Cele doua turnuri ale cladirii, dispuse sub forma literei H, sunt conectate prin intermediul unei punti cu suprafete vitrate.

Cele doua turnuri vor avea 13 (P+12), respectiv 17 (P+16) etaje supraterane, cu suprafete ample de pana la 2.700 de metri patrati per etaj si doua etaje subterane. Cladirea va dispune de 406 de locuri de parcare, precum si spatii de depozitare pentru biciclete, cu dusuri si vestiare pentru biciclisti.

Orhideea Towers este amplasata la intersectia Bulevardului Splaiul Independentei cu Soseaua Orhideelor, in apropiere de Podul Basarab, care ofera o conexiune directa cu Piata Victoriei.

CA Immo este unul dintre cei mai importanti dezvoltatori imobiliari prezenti la nivel local, o piata pe care mai activeaza nume importante in domeniu, cum este cazul Skanska, AFI Europe, Forte Partners sau Vastint, toti fiind implicati in proiecte de dezvoltare in zona de Centru-Vest a Capitalei.