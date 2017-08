Odata cu 2015, chiriile din marile orase ale tarii au cunoscut un trend vizibil ascendent, potrivit unei analize a Imobiliare.ro, iar in vara acestui an, pretentiile proprietarilor au ajuns, per ansamblu, la cel mai ridicat nivel din 2012 incoace. Dar, in luna septembrie, inainte de inceperea noului an universitar, cererea si, implicit, activitatea de tranzactionare ar putea duce la un nou apogeu pe piata inchirierilor de apartamente din Romania.