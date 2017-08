Sectorul industrial si logistic din Romania va inregistra in acest an un nivel record al livrarilor, de aproximativ 480.000 de metri patrati, in timp ce in piata de retail livrarile de spatii noi vor fi la un minim istoric al ultimilor 14 ani, cu un nivel de aproximativ 70.000 de metri patrati, potrivit unei analize realizate de firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

In primul semestru al acestui an, in Romania au fost livrate spatii comerciale noi cu o suprafata de doar 9.000 de metri patrati, respectiv prima etapa a proiectului Prima Shops din Oradea si extinderea galeriei comerciale detinute de Carrefour in Brasov. In prima jumatate a anului 2016 au fost livrate in Romania spatii comerciale de 69.000 mp (Shopping City Timisoara, Mercur Craiova si Satu Mare Shopping Plaza), astfel ca scaderea a fost de 87%.

In cea de-a doua jumatate a anului este anuntata livrarea unor spatii noi de retail cu o suprafata cumulata de aproximativ 60.000 mp (Ramnicu Valcea Mall, extinderile proiectelor Galati Shopping City si AFI Palace Cotroceni, precum si cea de-a doua faza a proiectului Prima Shops din Oradea), astfel ca nivelul total al livrarilor de spatii comerciale in 2017 se va situa la aproximativ 70.000 de metri patrati. In 2016, in Romania au fost livrate spatii noi de retail modern cu o suprafata de 237.000 mp. Stocul spatiilor de retail modern va depasi pana la finalul anului 2017 nivelul de 3,4 milioane de metri patrati.

In ceea ce priveste sectorul industrial, livrarile din prima jumatate a anului s-au redus cu 64%, pana la 80.000 mp, fata de un nivel de 175.000 mp in S1 2016. Ponderea Bucurestiului in totalul livrarilor a ramas constanta, la circa 60%. Spre deosebire de sectorul de retail, piata de industrial va recupera in cea de-a doua jumatate a anului, cand sunt programate spre livrare spatii noi cu o suprafata cumulata de aproximativ 400.000 de metri patrati in toate zonele tarii.

Astfel, cu livrari de aproximativ 480.000 de metri patrati, 2017 se anunta a fi cel mai bun an pentru sectorul industrial in ceea ce priveste oferta de spatii noi. Ca urmare a acestei evolutii, stocul de spatii industriale si logistice va depasi la finalul anului pragul de 3 milioane de metri patrati.

"Piata imobiliara locala traverseaza o perioada foarte buna, cu un nivel al chiriilor stabil, in usoara crestere, si cu un grad de ocupare al spatiilor mai bun in toate segmentele de activitate. Pentru urmatorii ani preconizam o reluare a activitatii de dezvoltare pe segmentul de retail din Bucuresti, unde in diverse stadii de pre-dezvoltare sunt mai multe proiecte din nordul si estul orasului, in timp ce sectorul industrial va continua sa se extinda in preajma oraselor care beneficiaza de o infrastructura dezvoltata si care pot atrage forta de munca din alte zone ale tarii", arata Cristi Moga, research consultant C&W Echinox.

Sursa foto: Don Pablo / Shutterstock