Astfel, investitorii au creat o lista "neoficiala" de preturi de vanzare pentru aceste proprietati. Ei cumpara, in special, apartamente nerenovate, de mari dimensiuni, situate ultracentral, pe care le impart in locuinte mai mici, le renoveaza si le inchiriaza. De cele mai multe ori, pe termen lung, in regim hotelier, prin AirBNB sau alte retele, cu un grad de intoarcere a investitiei situat intre 6 si 10%, in fiecare an.

"Personal, consider o reala oportunitate investitia in astfel de cladiri, in special datorita pozitiei lor ultracentrale. Pentru un pret de 500-600 euro pe mp, a avea o locuinta in inima Bucurestiului, reprezinta o afacere, pe care multi o percep foarte riscanta, dar pe care unii investitori o gasesc foarte atractiva si o exploateaza. O astfel de proprietate poate fi amortizata in 8-10 ani, iar dupa consolidare, poate sa ii creasca valoarea chiar si de 3 ori", a declarat Daciana Petrov, owner Bucharest Imobiliare.

In ceea ce priveste inchirierile de imobile "cu bulina" in scop comercial, acestea au scazut dramatic dupa adoptarea legii nr. 282/2015, care interzice desfasurarea de activitati ce implica aglomerari de persoane in cladirile cu risc seismic. Actul normativ a avut un impact semnificativ pe aceasta piata, mai ales in Centrul Vechi din Bucuresti, si a cauzat pierderi uriase ale proprietarilor de afaceri din zona, care s-au trezit “in strada”, dupa ce au facut investitii de zeci si chiar sute de mii de euro in amenajarea spatiilor evacuate peste noapte.

Jucatorii care au avut resurse financiare sa se repozitioneze in piata (lanturi de restaurante, francize, farmacii, sedii de banci etc.), si-au relocat afacerile pe marile bulevarde comerciale, cum ar fi Bd. Decebal din Capitala, de exemplu, in mall-uri, precum si la parterul cladirilor nou construite, in diverse zone de interes ale oraselor.

"Interesul pentru acest tip de imobile este, se pare, din ce in ce mai mare si in randul utilizatorilor din mediul online, judecand dupa numarul cautarilor din Google. Daca in iulie 2016 sintagma cladiri - cu risc seismic - a fost cautata de aproximativ 46.000 de ori, anul acesta, in iulie, numarul s-a dublat, ajungand la 92.680, conform datelor Google Keyword Planner", a declarat Maarten Deboo, CEO Wizmo.ro.

Conform datelor Ministerului Transporturilor si Constructiilor, din aproximativ 3.000 de cladiri de locuit expertizate tehnic in Bucuresti si in 26 de judete, 600 au fost incadrate in clasa I de risc seismic, 383 dintre acestea aflandu-se in Capitala. 125 de cladiri sunt multietajate, construite inainte de anul 1940 si au fost identificate drept pericol public. Acestea au fost declarate de catre autoritati ca reprezentand prioritatea numarul unu in reducerea riscului seismic.

Sursa foto: Concept Photo / Shutterstock