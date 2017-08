Vestul Capitalei va atrage 75% din spatiile de birouri ce vor fi livrate in cea de-a doua jumatate a acestui an si 50% din livrarile anuntate in 2018, stocul din aceasta zona urmand astfel sa creasca cu circa 236.000 de metri patrati, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

Stocul de birouri de clasa A si B din Bucuresti a ajuns la finalul primului semestru al acestui an la 2,61 milioane de metri patrati, iar zona de vest, cu un stoc de 341.000 de metri patrati, are o pondere de 12%. Prin livrarea proiectelor aflate in dezvoltare, spatiile de birouri din zona de vest vor ajunge la o suprafata de 577.000 de metri patrati pana la finalul anului 2018, reprezentand 19% dintr-un stoc estimat de 3 mil. mp.

Dezvoltarile de birouri din zona de vest a Capitalei se concentreaza cu precadere in apropierea Pasajului Basarab si a statiilor de metrou Grozavesti, Politehnica si Petrache Poenaru (Semanatoarea) care beneficiaza de un acces rutier si cu mijloace de transport in comun destul de facil. In plus, apropierea fata de Universitatea Politehnica si campusul universitar Regie – Grozavesti – Leu reprezinta un element apreciat de companiile IT care au un bazin important de selectie a noilor angajati in aceasta zona.

Spre exemplu, Bitdefender, una dintre cele mai dinamice companii IT din Europa, a inchiriat recent un spatiu de 9.300 de metri patrati in proiectul Orhideea Towers din zona de vest a Capitalei in care isi va muta sediul la inceputul anului 2018, tranzactia fiind intermediata de departamentul de birouri al Cushman & Wakefield Echinox.

In primul semestru al anului 2017, in Bucuresti au fost livrati circa 75.000 de metri patrati de spatii de birouri. Pana la finalul anului, vor fi livrate spatii noi cu o suprafata de 80.000 de metri patrati. Oferta de spatii de birouri din Bucuresti va reveni pe un trend ascendent in 2018, cand este asteptata livrarea unor spatii noi cu o suprafata de circa 340.000 de metri patrati.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara specializate pe sectorul de birouri, un segment pe care activeaza nume precum CBRE, Colliers International, JLL, Knight Frank sau ESOP Consulting.