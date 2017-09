In total, Estic Park este prevazut sa includa aproximativ 1.500 de locuinte, proiectul fiind dezvoltat in patru etape principale, pe durata a 6 ani. Dezvoltarea proiectului a atras pana in prezent investitii de peste 26 de milioane de euro. Valoarea totala a investitiei este estimata la 94 milioane euro.

Lansat la finalul anului trecut, primul bloc al complexului este aproape finalizat si cuprinde 125 de apartamente cu 2 si 3 camere. In cadrul celui de-al doilea bloc, vor fi introduse si apartamente de 4 camere care vor reprezenta 20% din totalul locuintelor, datorita cererii crescute a pietei pentru suprafete mai mari.

Preturile de vanzare ale apartamentelor in aceasta faza a proiectului, pornesc de la 44.600 euro + 5% TVA pentru un apartament de 2 camere cu o suprafata utila totala de 45 mp, 53.500 euro + 5% TVA pentru un apartament de 2 camere cu o suprafata utila totala de 53 mp si 78.600 euro + 5% TVA pentru un apartament cu 3 camere, cu o suprafata utila totala de 72 mp, pret in care clientul primeste cadou si un loc de parcare subteran.

Israel Land Development Company reprezinta unul dintre cei mai experimentati dezvoltatori imobiliari din Israel. ILDC a construit zeci de mii de apartamente, mai multe centre comerciale si parcuri logistice in Israel si Polonia si detine noua hoteluri in Israel. In afara de activitatea de dezvoltare imobiliara, grupul mai activeaza si in domeniul hotelier, industria publicitara si in domeniul energetic si de utilitati.