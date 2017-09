Stocul de spatii de birouri moderne din principalele orase regionale din Romania - Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov - insumeaza numai 700.000 de metri patrati la jumatatea acestui an, comparativ cu un nivel de 2,6 milioane de metri patrati in Bucuresti, potrivit companiei de consultanta Cushman & Wakefield Echinox. Totusi, pana la finalul anului 2018, stocul din orasele mentionate va creste cu 35 - 40% si se va apropia de pragul de 1 milion de mp.

"Este normal ca dezvoltarea pietei de spatii de birouri sa inceapa in capitale, unde se afla sediile celor mai mari firme si institutii publice. Insa, pe masura ce competitia pe forta de munca devine din ce in ce mai acerba, companiile cauta sa se extinda si in alte centre universitare importante, unde gasesc forta de munca bine pregatita, iar nivelul salarial este usor mai scazut. Vedem un potential semnificativ de crestere a pietei de birouri din afara Bucurestiului, drept dovada, pana la finalul anului 2018 stocul din Cluj, Timisoara, Iasi si Brasov va creste cu 35 - 40% si se va apropia de pragul de 1 milion de metri patrati", a declarat Madalina Cojocaru (foto), partner, office agency, Cushman & Wakefield Echinox.

In prezent, stocul de spatii de birouri din aceste orase este cu 73% mai mic decat in Bucuresti, desi numarul cumulat de studenti din cele patru orase este cu 5,6% mai mare decat in Capitala. Astfel, datele centralizate de Institutul National de Statistica arata un numar de 181.734 de studenti in Cluj, Timisoara, Iasi si Brasov, fata de 172.038 de studenti in Bucuresti.

Un decalaj in dezvoltare exista si intre orasele regionale din Polonia comparativ cu Varsovia. Astfel, in timp ce stocul modern din Varsovia a depasit pragul de 5 milioane de metri patrati, in Cracovia, Lodz, Katowice si Wroclaw suprafata cumulata a cladirilor de birouri este de 2,7 milioane de metri patrati. In ceea ce priveste potentialul de a gasi angajati cu studii superioare, in Varsovia sunt inregistrati 249.000 de studenti, in timp ce in orasele mentionate numarul acestora este aproape dublu - 471.000.

In ceea ce priveste densitatea spatiilor de birouri raportata la numarul de studenti, in Varsovia sunt 21 mp / student, iar in Bucuresti sunt 15 mp / student. Orasele regionale din Polonia au intre 4,5 mp / student in Lodz si 6,7 mp / student in Wroclaw, in timp ce in Iasi sunt 3,4 mp / student, in Timisoara sunt 3,6 mp / student, in Cluj sunt 4,1 mp / student, iar in Brasov sunt 4,4 mp / student.

In Romania, cea mai semnificativa dezvoltare o vor avea in urmatoarea perioada orasele Timisoara si Cluj-Napoca, unde sunt programate spre inaugurare proiecte noi de spatii de birouri cu o suprafata de aproximativ 90.000 de metri patrati in fiecare dintre cele doua orase.

Cushman & Wakefield Echinox este una dintre cele mai mari firme de consultanta imobiliara de pe piata locala, activand in toate segmentele pietei imobiliare. Departamentul de birouri al companiei a inchiriat de la inceputul anului spatii cu o suprafata cumulata de peste 50.000 mp in cladiri din Bucuresti si din tara.