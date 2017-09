In primul semestru din 2017 au fost date in folosinta un numar de 23.057 de locuinte, in scadere cu 1.049 de unitati locative comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut, potrivit unui comunicat dat de Institutul National de Statistica (INS). Pe medii de rezidenta, in semestrul I 2017, cele mai multe locuinte au fost date in folosinta in mediul urban, ca pondere reprezentand 57,6% din total.