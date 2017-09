Banca Nationala a Romaniei (BNR) a solicitat, cu caracter obligatoriu, celor mai importanti dezvoltatori imobiliari (atat de spatii de birouri si locuinte, cat si indutriale si comerciale), in functie de cota de piata detinuta, sa declare, printre altele: dimensiunea suprafetelor dezvoltate pana in prezent, randamentele obtinute sau gradul de ocupare, cu scopul "de a monitoriza sectorul imobiliar rezidential si comercial in vederea identificarii potentialelor vulnerabilitati cu impact asupra stabilitatii financiare", potrivit surselor din piata.