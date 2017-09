CTP, dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice, investeste 15 milioane de euro in dezvoltarea unui nou parc logistic in apropiere de Cluj-Napoca.

CTPark Cluj II va fi situat in localitatea Floresti, si va avea o suprafata totala inchiriabila de 29.000 de metri patrati. Compania mai detine in prezent un parc in judetul Cluj, CTPark Cluj I, aflat in localitatea Apahida, cu o suprafata de 23.000 m², finalizat anul trecut.

CTP isi continua astfel procesul de extindere la nivelul intregii tari, in special in partea de vest, unde cererea de spatii logistice si industriale de clasa A a crescut considerabil in ultimii ani. Pozitionat strategic la iesirea din oras, pe sensul de mers Cluj-Napoca – Oradea, cu acces direct din DN1 si Drumul European 60, CTPark Cluj II va fi construit pe un teren cu o suprafata de 65.000 de metri patrati. Proiectul se afla in faza de autorizare, design si licitatie pentru subcontractori, urmand ca lucrarile sa fie finalizate in doua etape: prima in martie 2018, iar a doua in ultima jumatate a anului viitor.

Noul parc logistic va dispune de 29.000 mp spatii de depozitare, din care aproximativ 8.000 mp sunt deja inchiriate de unul dintre clientii strategici ai CTP, potrivit declaratiilor dezvoltatorului. Restul de 21.000 mp disponibili se afla intr-un singur depozit cu compartimentare flexibila, care permite impartirea spatiului in suprafete de marimi diferite, in functie de nevoile clientilor, de la 1.500 mp pana la 10.500 mp.

„Primim din ce in ce mai multe solicitari din zona Clujului, care atrage in ultimii ani investitori de calibru din domenii ca: IT, automotive, FMCG, industria textila, tehnologie. Este al treilea oras ca marime din Romania si unul dintre cele mai bine dezvoltate din punct de vedere economic, ceea ce genereaza o nevoie tot mai accentuata de noi spatii de depozitare si productie. Investitiile recente, imbunatatirile semnificative aduse infrastructurii si apropierea de granita vestica sunt toate atuuri care ne determina sa plasam Clujul sus in topul strategiei noastre de dezvoltare pe termen lung in Romania”, declara Ana Dumitrache, Country Head al CTP Romania.

In paralel cu constructia noului CTPark Cluj II, CTP continua dezvoltarea primul parc logistic din zona aflat in portofoliul sau. Compania investeste circa 4,5 milioane de euro in extinderea cu 10.500 mp a CTPark Cluj I, aflat in Apahida, la 13 km de centrul orasului Cluj-Napoca si in apropierea aeroportului. Cladirea va fi finalizata in noiembrie 2017 si este destinata clientului strategic al CTPark Cluj I, retailerul Profi.

Recent, CTP a achizitionat in vestul tarii doua parcuri logistice in orasele Ineu si Salonta, cu o suprafata inchiriabila totala de 37.000 mp, si a demarat lucrarile la extinderea cu 32.000 mp a CTPark Timisoara, cu o investitie de peste 13 milioane de euro. In urmatoarea perioada, planurile de dezvoltare ale CTP in vestul tarii vizeaza orasele Turda si Deva.