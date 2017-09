Lucrarile pentru constructia mallului din Tirgu Mures, o investitie de 50 de milioane de euro ce va fi amplasata la intersectia dintre Bulevardul 1 Decembrie 1918 si Calea Sighisoarei, vor demara in prima parte a anului 2018, iar deschiderea centrului comercial este preconizata pentru al patrulea trimestru din an, potrivit reprezentantilor NEPI Rockcastle. Centrul comercial va avea o suprafata inchiriabila de 50.000 de metri patrati.

Principalul concurent din Tirgu Mures este mallul Promenada, care are o suprafata de 50.000 de metri patrati inchiriabili si chiriasi precum Auchan, H&M, Motivi, Adidas Outlet, New Yorker, Lee Cooper, Tom Tailor, Coccodrillo, Takko, Deichmann, Orsay, Hervis, dm, Kenvelo si altii.

Dezvoltatorul nu a comunicat inca daca are deja contracte semnate sau negocieri cu principalii retaileri, insa reprezentantii sai spun ca ”va gazdui branduri noi, locale si internationale, un hypermarket, un cinematograf ultra-modern, dotat cu cea mai avansata tehnologie, precum si spatii generoase pentru recreere in zona de restaurante si cafenele”, la care se adauga 1.500 de locuri de parcare.

„La Targu Mures am remarcat ca exista nevoia unei destinatii premium de retail, care sa fie aliniata la profilul publicului din regiune. Prin aceasta investitie, ne propunem sa oferim vizitatorilor un centru comercial complet, un spatiu ultramodern de cumparaturi si divertisment, cu branduri internationale aduse in premiera si optiuni unice de petrecere a timpului liber”, spune Iuliu Bartha, Asset Manager in cadrul NEPI Rockcastle.

Datorita pozitionarii in apropierea culmilor deluroase, dezvoltatorul ia in considerare si amenajarea unui amfiteatru in aer liber pentru a oferi vizitatorilor spatii de divertisment unice in regiune, care sa ofere o panorama asupra imprejurimilor. NEPI Rockcastle isi propune sa certifice constructia prin metodologia BREEAM si sa implementeze un sistem de building management performant, ce va asigura un consum redus de energie.

NEPI Rockcastle este unul dintre cei mai mari jucatori din real esteta-ul din Europa Centrala si de Est, listat la Bursa de Valori din Johannesburg si la Euronext Amsterdam. Compania investeste in dezvoltarea activelor imobiliare din piete competitive din Europa Centrala si de Est, ocupand pozitii de top in tari precum Romania, unde este cel mai mare detinator de proprietati de retail, Polonia (al patrulea cel mai mare dezvoltator din retail) si Slovacia (a doua cea mai mare companie de pe acest segment), avand o prezenta puternica si in Croatia, Cehia, Serbia si Bulgaria.

Din portofoliul romanesc al companiei fac parte Mega Mall, Mall Promenada, Vulcan Value Center, Shopping City Timisoara, City Park Constanta, Ploiesti Shopping City, Braila Mall, Galati Shopping City, Shopping City Targu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva si alte centre comerciale in intreaga tara, dar si in Serbia, Slovacia, Croatia si Cehia. NEPI detine si cladirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView, Aviatorilor 8 in Bucuresti, City Business Centre in Timisoara si The Office in Cluj.